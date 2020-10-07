Не беріть приклад: кияни зняли поліцейських "героїв паркування" (фото)

У Києві поліцейські припаркувалася в недозволеному місці (колаж РБК-Україна)

Поліцейські залишили авто на спеціальній дорожній розмітці

У Києві поліцейські припаркували службовий автомобіль в недозволеному місці та пішли. Правоохоронці залишили транспорт на яскравій дорожній розмітці з написом "Місце для любителів штрафів".

Ситуацію зняли очевидці, після чого відповідні кадри були опубліковані на Telegram-каналі "Київ Зараз".

Зазначимо, що в МВС вирішили розмістити таку розмітку з іронічним попередженням в місцях, де водії найбільш часто неправильно паркуються, а також нагадуванням про штрафи за недотримання ПДР. У столиці в червні з'явилося 65 вказівників на асфальті про місця для "героїв паркування" в різних районах міста, але їх кількість буде збільшуватися.

На знімку видно, що авто "копів" стоїть саме на такій розмітці. У салоні машини нікого немає.

"Поліцейські показують, як робити не треба. Не беріть приклад", - йдеться у підписі до кадру.

У Києві поліцейські припаркувалася в недозволеному місці на спеціальній розмітці (фото: t.me/kiev_now)

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях "коп" влаштував курйозну ДТП - поліцейський примудрився заїхати на паркан приватного будинку, після чого авто залишилося звисати з огорожі.

Нагадаємо, нещодавно кияни ополчилися на "героїв паркування", і невідомі ламали дзеркала на авто, залишених у недозволених місцях, а також залишали смердючі "презенти".