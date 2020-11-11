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Бережная из "DAU. Наташа" стала первой украинской актрисой, номинированной на "европейский Оскар"

Киев, Среда 11 ноября 2020 15:00
Бережная из "DAU. Наташа" стала первой украинской актрисой, номинированной на "европейский Оскар"
Фото: кадр из фильма "DAU. Наташа"
Автор: Styler

Наталья Бережная стала первой украинской актрисой, которая удостоена этой номинации

Актриса Наталья Бережная, исполнившая заглавную роль в фильме "DAU. Наташа" режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель, номинирована на премию Европейской киноакадемии как лучшая актриса 2020 года. Бережная стала первой украинской актрисой, удостоенной этой номинации.

Наталья Бережная – непрофессиональная актриса, как и почти все участники кинопроекта DAU. Жизнь вселенной DAU разворачивается в вымышленном научном исследовательском институте в Москве в 1930-е – 1960-е годы. По сюжету фильма "DAU. Наташа" его главная героиня – заведующая институтской столовой в 1952 году. Она вступает в отношения с иностранным ученым и попадает на допрос к следователю госбезопасности.

Премия Европейской киноакадемии (European Film Awards) присуждается ежегодно с 1988 года и только картинам европейского кинопроизводства. Ее называют европейским Оскаром. Среди актрис-лауреаток – Жюльет Бинош, Эмили Уотсон, Изабель Юппер, Бьорк, Марион Котийяр, Пенелопа Крус, Тильда Суинтон, Хелен Миррен и другие.

Наряду с Натальей Бережной в номинации оказались Эни Даль Торп ("Чартер"), Андреа Брайн Ховиг ("Надежда"), Марта Ниэто ("Мать"), Нина Хосс ("Моя младшая сестра") и Паула Бир ("Ундина").

В этом году среди лидирующих по числу номинаций фильмов – "Мартин Иден" Пьетро Марчелло, "Еще по одной" Томаса Винтенберга и "Тело Христово" Яна Комасы. Они будут соревноваться за премию "лучший европейский фильм" вместе с "Раскрашенной птицей" Вацлава Мархоула, "Ундиной" Кристиана Петцольда и "Берлин, Александрплатц» Бурхана Курбани. За победителей проголосуют более 3 800 членов киноакадемии. Результаты голосования будут объявлены в серии виртуальных мероприятий с 8 по 12 декабря.

Напомним, что фильм "DAU. Наташа" был номинирован на "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля в 2020 году, а оператор фильма Юрген Юргес получил приз "Серебряный медведь" за выдающиеся художественные достижения.

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