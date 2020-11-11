Бережна з "DAU. Наташа" стала першою українською актрисою, номінованою на "європейський Оскар"

Фото: кадр з фільму "DAU. Наташа"

Наталія Бережна стала першою українською актрисою, яка удостоєна цієї номінації

Актриса Наталія Бережна, яка виконала головну роль у фільмі "DAU. Наташа" режисерів Іллі Хржановського і Катерини Ертель, номінована на премію Європейської кіноакадемії як найкраща актриса 2020 року.

Бережна стала першою українською актрисою, яка удостоєна цієї номінації.

Наталія Бережна – непрофесійна актриса, як і майже всі учасники кінопроекту DAU. Життя всесвіту DAU розгортається у вигаданому науково-дослідному інституті в Москві в 1930-ті – 1960-ті роки. За сюжетом фільму "DAU. Наташа" його головна героїня – завідуюча інститутської їдальні в 1952 році. Вона вступає у стосунки з іноземним вченим і потрапляє на допит до слідчого держбезпеки.

Премія Європейської кіноакадемії (European Film Awards) присуджується щорічно з 1988 року і тільки картинам європейського кіновиробництва. Її називають європейським Оскаром. Серед актрис-лауреаток – Жюльєт Бінош, Емілі Уотсон, Ізабель Юппер, Бьорк, Маріон Котійяр, Пенелопа Крус, Тільда ​​Суїнтон, Хелен Міррен та інші.

Поряд з Наталею Бережний в номінації опинилися Ені Даль Торп ("Чартер"), Андреа Брайн Говіґ ("Надія"), Марта Ніето ("Мати"), Ніна Госс ("Моя молодша сестра") і Паула Бір ("Ундіна").

Цього року серед фільмів-лідерів по числу номінацій – "Мартін Іден" П'єтро Марчелло, "Ще по одній" Томаса Вінтенберга і "Тіло Христове" Яна Комаса. Вони змагатимуться за премію "кращий європейський фільм" разом з "Розфарбованим пташеням" Вацлава Мархоула, "Ундіною" Крістіана Петцольда і "Берлін, Александрплатц" Бурхана Курбані. За переможців проголосують понад 3 800 членів кіноакадемії. Результати голосування будуть оголошені в серії віртуальних заходів з 8 по 12 грудня.

Нагадаємо, що фільм "DAU. Наташа" був номінований на "Золотого ведмедя" Берлінського кінофестивалю у 2020 році, а оператор фільму Юрген Юргес отримав приз "Срібний ведмідь" за видатні художні досягнення.