Беременным можно: Супрун развенчала популярные мифы

Уляна Супрун поделилась полезными советами для беременных и развеяла несколько популярных заблуждений про табу для женщин в положении. Бывшая руководительница Минздрава Украины отметила, что часто женщин, которые готовятся стать мамой, отовсюду засыпают рекомендациями вплоть до целого шквала народных предрассудков и ссылкок на наставления недоказанной медицины.

Медик на своей странице в Facebook привела кейсы Натальи Лелюх из Медицинского центра святой Параскевы для издания The Village Украина о том, что на самом деле можно делать беременным, а от чего действительно стоит отказаться, чтобы не навредить малышу.

"На самом деле не стоит думать, что беременность автоматически ставит на паузу активную жизнь, занятия спортом или полноценное питание", - говорится в публикации.

Уляна Супрун рассказала, что можно и нельзя беременным (Фото: РБК-Украина)

Одно из самых распространенных заблуждений касается спорта. Беременным можно и нужно им заниматься. Конечно, про возможные противопоказания стоит расспросить своего врача, но на самом деле их не так много: кровотечения, острые или хронические болезни, неконтролируемый давление.

Еще один популярный миф - диета. Беременные должны питаться полноценно.

Не на пользу пойдет обилие сладкого и жареного, как бы ни хотелось.

"Лишние килограммы отнюдь не облегчают ни течение беременности, ни роды. Но при этом, не существует какой-то особой диеты для беременных - все советы о сбалансированном питании взрослых остаются актуальными", - рассказала эксперт.

Так, лучше пить достаточно воды, избегать новых продуктов, не переедать и не кушать жареного и копченого.

Про авиаполеты. Летать на самолете беременным женщинам можно, и если нет личных противопоказаний, то несколько рейсов не нанесут вреда ни здоровью будущей мамы, ни ребенку.

Однако стоит принять во внимание, что большинство авиакомпаний отказываются брать на борт пассажирок после 36 недель беременности, напомнила медик.

Женщинам в положении следует учитывать утомляемость и заложить время в путешествии на отдых после рейса. Нужно пить достаточно воды и лучше надеть в дорогу компрессионные чулки, которые помогут избежать отеков.

Что действительно нельзя беременным:

Алкоголь вреден в любом количестве на всех сроках беременности, особенно - ранних. Весь алкоголь, который потребляет беременна, достается и малышу, печень и почки которого еще не способны выводить его из организма. Так, бокал вина для ребенка по сути приравнивается к сильному похмелью у взрослого человека.

Алкоголь вместе с беременной женщиной "пьет" и ее ребенок (Фото: коллаж РБК-Украина)

"Потребление алкоголя может иметь очень опасные последствия для здоровья плода. Поэтому если вы только планируете забеременеть - не пейте", - говорится в публикации.

Курение во время беременности также крайне вредно, поэтому стоит отказаться от этой привычки и не подвергать ребенка опасности.

Самолечение вредно и опасно в принципе, а беременная к тому же несет ответственность и за своего ребенка.

Так, настоятельно не рекомендуется назначать себе лекарства самостоятельно.