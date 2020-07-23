Беременность после 40 лет: медики дали важные советы будущим мамам

Женщины в возрасте 40 лет и старше, которые планируют беременность, могут серьезно переживать о безопасности родов и здоровье малыша, опасаться потенциальных осложнений. Медики рассказали, насколько оправдано такое беспокойство, и дали полезные рекомендации будущим мамам.

Как отметила руководитель Центра планирования семьи Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, профессор Ирина Вовк, репродуктивный возраст женщины начинается в 15 лет и заканчивается в 49. В частности, это указано в нормах Всемирной организации здравоохранения, пишет газет "Экспресс".

Медик заверила, что поэтому возраст 40+ не является противопоказанием для успешной беременности и родов.

В то же время определенные риски для беременных старше 40 лет все же есть.

"Чем старше женщина, тем больше рисков генетических сбоев, возникновения патологий плода, осложнения течения беременности", - рассказала специалист.

Кроме того, после 40 лет у человека начинают проявляться возрастные изменения и сказываются хронические болезни.

"Когда женщина входит в климактерический период, беременность может поставить перед требованием применения гормональных препаратов", - говорит профессор.

Что советуют врачи будущим мамам после 40 лет

Медик обращает внимание, что чем старше женщина, чем тщательнее следует готовиться к зачатию и родам. А именно:

за 3 месяца до планируемой беременности откажитесь от вредных привычек

ограничьте употребление лекарств (особенно антибиотиков) и контакты с токсичными веществами

паре стоит перед беременностью пройти комплексное обследование организма, в частности репродуктивной сферы

во время беременности женщинам 40+ рекомендуется сдать ряд анализов на выявление возможных генетических нарушений у плода.

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