Беременность после 40 лет: медики дали важные советы будущим мамам

Врачи объяснили, является ли возраст 40+ противопоказанием для беременности
Женщины в возрасте 40 лет и старше, которые планируют беременность, могут серьезно переживать о безопасности родов и здоровье малыша, опасаться потенциальных осложнений. Медики рассказали, насколько оправдано такое беспокойство, и дали полезные рекомендации будущим мамам.
Как отметила руководитель Центра планирования семьи Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, профессор Ирина Вовк, репродуктивный возраст женщины начинается в 15 лет и заканчивается в 49. В частности, это указано в нормах Всемирной организации здравоохранения, пишет газет "Экспресс".
Медик заверила, что поэтому возраст 40+ не является противопоказанием для успешной беременности и родов.
В то же время определенные риски для беременных старше 40 лет все же есть.
"Чем старше женщина, тем больше рисков генетических сбоев, возникновения патологий плода, осложнения течения беременности", - рассказала специалист.
Кроме того, после 40 лет у человека начинают проявляться возрастные изменения и сказываются хронические болезни.
"Когда женщина входит в климактерический период, беременность может поставить перед требованием применения гормональных препаратов", - говорит профессор.
Медик обращает внимание, что чем старше женщина, чем тщательнее следует готовиться к зачатию и родам. А именно:
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