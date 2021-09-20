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Беременная внучка Елизаветы II раньше срока госпитализирована в Лондоне

Автор: Светлана Мащенко

Принцесса Беатрис, внучка Елизаветы II, угодила в больницу. Она беременна первенцем, которого должна родить в октябре, но что-то пошло не по плану.

Об этом пишет The Sun

Известно, что 33-летняя Беатрис находится в одной из больниц Лондона. Принцесса на последних месяцах беременности, а ее супруг, 38-летний итальянский бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци все время находится рядом с ней.

Сообщается, что отец Беатрис принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании, собирается навестить ее, хотя это и сопряжено с рядом трудностей.

"Принц Эндрю, очевидно, не хотел покидать Балморал, особенно сейчас, когда адвокаты все еще пытаются вручить ему судебные документы, но дочь для него на первом месте, и он хочет быть рядом с ней", - говорится в сообщении.

Кто такая принцесса Беатрис

Беатрис - старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II, и Сары Фергюсон (развелись в 1996 году после десяти лет брака).

Принцесса Беатрис и миллиардер Эдоардо Мапелли Моцци поженились в июле 2020 года. Они провели скромную церемонию в Виндзорском замке. В мае 2021-го стало известно о беременности принцессы.

Фото: Принцесса Беатрис с мужем (Getty Images)

Ребенок Беатрис станет 12-м правнуком Елизаветы

Всего у Елизаветы II восемь внуков и 11 правнуков. Только в первой половине этого года родилось трое из них:

  • 9 февраля мальчика родила сестра Беатрис, принцесса Евгения от английского бизнесмена Джека Бруксбэнка. Ребенка назвали Огаст Филипп Хоук Бруксбэнк.
  • 21 марта старшая внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндалл и ее муж Майк стали родителями. На свет появился их третий ребенок, которого назвали Лукасом.
  • А 4 июня в США появилась на свет Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор, дочка принца Гарри и Меган Маркл.

Ранее мы писали, что зять Елизаветы II "попался" на яхте с моделями, после чего в королевской семье сделали заявление.

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Елизавета II