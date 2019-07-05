Берегите не только себя: Супрун рассказала, от чего могут портиться лекарства

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Уляна Супрун назвала способы правильного хранения медикаментов

Уляна Супрун рассказала об очень важных правилах хранения лекарственных препаратов. Она сообщила, что категорически нельзя класть лекарства под прямые солнечные лучи, также старайтесь беречь препараты от высоких температур. Об этом эксперт написала на своей Facebook-странице.

Рекомендованная температура для лекарства - не больше 25 градусов. Место, в котором лежат препараты, должно быть темным и сухим, сообщила Уляна.

Очень важно понимать, что для некоторых лекарств важна не только температура хранения, но и влажность. К таким препаратам относятся: инсулины, гормональные препараты, разбавители крови, нитроглицерин, вакцины и сыворотки. Также это могут быть препараты, содержащие гликозиды, медицинские жиры и масла или мази на жировой основе.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Помните, что инсулин (гормон, который используют люди, имеющие диабет 1-го типа) нужно хранить в холодильнике при температуре около 2-8 градусов по Цельсию. Особенно это касается еще неначатых флаконов. Чрезмерное замораживание или нагрев инсулина очень сильно влияет на его эффективность.

А, например, нитроглицерин очень чувствителен к свету и высоким температурам, поэтому важно его хранить в темном и прохладном месте при температуре не выше 25 градусов по Цельсию. Несоблюдение этих условий может влиять на эффективность лекарств, а это очень опасно для здоровья.

Летом особо важно придерживаться правильного хранения медицинских препаратов. Старайтесь соблюдать такие правила:

Организуйте безопасное место для домашней аптечки - держите лекарства в прохладном, темном и сухом месте. Никогда не оставляйте их в помещениях с высокой влажностью - особенно в ванной комнате или кухне без хорошей вентиляции. Также берегите их от прямых солнечных лучей.

Всегда внимательно читайте инструкцию. Лекарства, которые должны храниться в холодильнике, больше чувствительны к высоким температурам, поэтому будьте внимательны, если храните их там.

Никогда не храните лекарства в холодильнике или морозильной камере, если в инструкции не указан такой способ хранения. Высокая влажность и низкая температура могут способствовать порче и влиять на эффективность.

Не оставляйте лекарства в автомобиле. Берите их с собой, даже если нужно выйти ненадолго. В жару автомобиль может нагреваться до 70 градусов по Цельсию - такой температуры достаточно, чтобы лекарства пришли в негодность. Не оставляйте аптечку в багажнике, а берите отдельно от вещей в салон.

Если путешествуете на самолете, держите лекарства в ручной клади. Температура места для хранения багажа в самолете обычно не контролируется, поэтому существует высокий риск, что лекарства испортятся или потеряют эффективность.

Обращайте внимание на изменение консистенции, цвета, формы или запаха лекарств. Никогда не принимайте лекарства, которые имеют заметные изменения (к примеру, таблетки, треснули, надкололись, склеились или стали необычно твердые или мягкие) независимо от срока годности.

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