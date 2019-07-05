Бережіть не тільки себе: Супрун розповіла, від чого можуть псуватися ліки

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Уляна Супрун назвала способи правильного зберігання медикаментів

Уляна Супрун розповіла про дуже важливі правила зберігання лікарських препаратів. Вона повідомила, що категорично не можна класти ліки під прямі сонячні промені, також намагайтеся берегти препарати від високих температур. Про це експерт написала на своїй Facebook-сторінці.

Рекомендована температура для ліків - не більше 25 градусів. Місце, в якому лежать препарати, повинно бути темним і сухим, повідомила Уляна.

Дуже важливо розуміти, що для деяких ліків важлива не тільки температура зберігання, але і вологість. До таких препаратів відносяться: інсуліни, гормональні препарати, розріджувачі крові, нітрогліцерин, вакцини та сироватки. Також це можуть бути препарати, які містять глікозиди, медичні жири і масла або мазі на жировій основі.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Пам'ятайте, що інсулін (гормон, який використовують люди, які мають діабет 1-го типу) потрібно зберігати в холодильнику при температурі близько 2-8 градусів за Цельсієм. Особливо це стосується нових флаконів. Надмірне заморожування або нагрівання інсуліну дуже сильно впливає на його ефективність.

А, наприклад, нітрогліцерин дуже чутливий до світла і високих температур, тому важливо його зберігати в темному і прохолодному місці при температурі не вище 25 градусів за Цельсієм. Недотримання цих умов може впливати на ефективність ліків, а це дуже небезпечно для здоров'я.

Влітку особливо важливо дотримуватися правильного зберігання медичних препаратів. Намагайтеся дотримуватися таких правил:

Організуйте безпечне місце для домашньої аптечки - тримайте ліки в прохолодному, темному і сухому місці. Ніколи не залишайте їх в приміщеннях з високою вологістю - особливо у ванній кімнаті або кухні без гарної вентиляції. Також бережіть їх від прямих сонячних променів.

Завжди уважно читайте інструкцію. Ліки, які повинні зберігатися в холодильнику, більш чутливі до високих температур, тому будьте уважні, якщо зберігаєте їх там.

Ніколи не зберігайте ліки в холодильнику або морозильній камері, якщо в інструкції не зазначено такий спосіб зберігання. Висока вологість і низька температура можуть сприяти псуванню і впливати на ефективність.

Не залишайте ліки в автомобілі. Беріть їх з собою, навіть якщо потрібно вийти ненадовго. У спеку автомобіль може нагріватися до 70 градусів за Цельсієм - такої температури достатньо, щоб ліки стали непридатними. Не залишайте аптечку в багажнику, а беріть окремо від речей в салон.

Якщо подорожуєте літаком, тримайте ліки в ручній поклажі. Температура місця для зберігання багажу в літаку зазвичай не контролюється, тому існує високий ризик, що ліки зіпсуються або втратять ефективність.

Звертайте увагу на зміну консистенції, кольору, форми або запаху ліків. Ніколи не приймайте ліки, які мають помітні зміни (наприклад, таблетки, які тріснули, надкололись, склеїлися або стали незвично тверді або м'які) незалежно від терміну придатності.

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