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Берегите головы: магнитная буря накроет Землю в начале мая

STYLERЖизнь    03.05.2020 - 19:54
Берегите головы: магнитная буря накроет Землю в начале мая
Магнитные бури в мае (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты уточнили дату сильного метеоудара в начале мая

Магнитные бури в мае начнутся с сильного метеоудара уже в первых днях месяца. Как сообщают специалисты, ухудшение геомагнитной обстановки стоит ожидать во вторник, 5 мая.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сильная магнитная буря 5 мая приведет к тому, что ухудшение самочувствия люди почувствуют уже в понедельник, 4 мая. Также остаточные явления стоит ожидать в среду, 6 мая.

В эти дни люди могут почувствовать общее ухудшение самочувствия, сильные головные боли, слабость, сонливость, раздражительность и апатию. Возможно повышение или понижение артериального давления.

Следующие магнитные бури, по данным специалистов, посетят Землю уже в конце месяца, 29 мая. Магнитные бури – это слабые или средней силы магнитные колебания. Ухудшение самочувствия обычно ощущают метеозависимые люди, а также те, у кого есть хронические заболевания и пожилые люди.

Берегите головы: магнитная буря накроет Землю в начале мая

Магнитные бури в мае 2020 года

Для того, чтобы минимизировать воздействие геомагнитной обстановки, стоит отказаться от жирной и острой пищи, исключить алкоголь, а вместо кофе выпить чаю с ромашкой.

Поможет нормализировать состояние прогулка на свежем воздухе, отказ от физического и умственного напряжения, нормальный сон и употребление достаточного количества жидкости.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо внимательнее отнестись к своему здоровью, больше отдыхать, а необходимые лекарства держать под рукой.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиолог дала советы о том, как избавиться от метеозависимости навсегда.

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