Бенксі показав нову марку від Укрпошти "ПТН ПНХ" (фото)

Це графіті художник створив під час свого візиту в Україну минулої осені, коли легендарний художник-анонім відвідував Київську область, залишивши малюнки на будинках у Бучі, Бородянці, Гостомелі, а також у столиці.

Ось це графіті Бенксі на руїнах будівлі в Бородянці, яка дуже постраждала від російських бомбардувань (фото: theartnewspaper.com)

Після цього Бенксі організував онлайн-аукціон для збирання коштів на підтримку України.

Укрпошта вирішила випустити марку з хлопчиком-переможцем, який кидає на підлогу переможеного дзюдоїста. Ця робота Бенксі отримала назву "ПТН ПНХ", оскільки є алюзією на фіаско, що зазнав російський диктатор Володимир Путін зі своїми потугами захопити Україну. Нагадаємо, що у керівника Кремля чорний пояс із дзюдо.

Публікація Бенксі із зображенням марки всього за кілька годин отримала сотні тисяч "лайків" та масу коментарів.

Бенксі показав у мережі марку Укрпошти зі своїм графіті (фото: instagram.com/banksy)

Як зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Telegram, висловлюючись про пост знаменитого британського вуличного художника, це "круте визнання України та нашої команди Укрпошти".

"Найжахливіші злочини на планеті скоюються не тими людьми, хто повстає проти правил, а тими, хто ним слідує. Саме ті, хто дотримується правил, скидають бомби та вирізують села. (с) Бенксi. Світло завжди переможе темряву", - пише він.

Раніше повідомлялося, що тираж марочного аркуша "ПТН ПНХ!" становив 250 тисяч екземплярів. Вартість поштового набору складає 196 гривень.

Додамо, в Укрпошті уточнювали, що ці марки містять благодійну складову: кошти підуть на відновлення навчальних закладів, пошкоджених унаслідок військової агресії РФ.