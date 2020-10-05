Белорусские продукты: украинцам рассказали правду о товарах в этих магазинах

В Украине уже давно "поселились" магазинчики с вывеской "Белорусские продукты". Как правило, в них реализуются такие базовые товары, как молоко, сливочное масло, сыр, йогурт, сгущенное молоко. И все это по концепции бренда якобы сделано еще по советским стандартам.

Так ли это, решили проверить журналисты в лаборатории. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Продавцы уверяют, что "бацька" все делает по ГОСТу, и в молоке кроме молока больше ничего нет. Белорусские продукты расходятся по мелким точкам с оптового рынка, куда и пошли закупаться с целью ревизии.

Что удивительно, белорусское сливочное масло можно купить очень свежим. Так, на одной из пачек стояла дата 8 сентября, а сюжет снимался 9-го.

Мифическое слово ГОСТ есть на каждом товаре, но на некоторых нет даже даты изготовления. Эксперты говорят, что слово ГОСТ стало просто мифом и уловкой.

Интересно, что и в Беларуси не нашли пачки такого масла, которое в Украине продается под этим брендом. Да и стоит продукт у них дороже, что удивительно, как он может обесцениваться, пересекая границу Украины.

Как оказалось, "белорусское масло" вовсе не масло, а некая субстанция с огромным количеством немолочного жира. Причем это нельзя даже назвать спредом или маргарином.

А вот в сгущенке молочный жир есть, но там может быть двуокись титана для отбеливания.

Да и производителей, указанных на этикетке "белорусских" продуктов, в реестре импортеров нет. Специалисты говорят, что в Белоруси могут производить разве что тару, а наполняют ее уже недобросовестные украинские дельцы.

Правда о белорусских продуктах (видео: ТСН)

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