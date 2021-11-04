"Бігала напівгола і гавкала": після смерті 8-річної Уляни через ймовірне отруєння каштанами спливли шокуючі деталі

Мама померлої в Луцьку восьмирічної Уляни, яка могла отруїтися каштанами , відзначається дивною поведінкою. Сусіди скаржаться, що в жінки бували напади агресії, вона кидалася на маленьких дітей, ганяла подвір'ям в спідньому і гавкала, мов собака.

Дівчинка мешкала в п'ятиповерхівці на вулиці Президента Грушевського з мамою. Її повнолітній брат проживає окремо, а батько покинув родину роки за два тому.

Сусіди кажуть, що стосунки з жінкою у них не склалися, а от дівчинка - була чудова

У Луцькій загальноосвітній школі №15, де навчалася Уляна, дитину згадують суто з позитивного боку, чого не скажеш про її матір Наталю.

Сусідка по будинку, яка назвалася Оленою, каже, що жінка часом поводилася неадекватно, тому стосунки між ними складно назвати приязними. А от діти - як старший хлопець, так і менша, померла Уляна - цілком нормальні.

"Діти цієї жінки, що старший хлопець, що дівчинка - абсолютно нормальні. Про маму дитини не можу нічого хорошого сказати. Я особисто три роки тому писала на неї заяву в поліцію та в службу у справах дітей через те, що вона кидалась до моєї чотирирічної дитини. Хотіла вдарити сміттєвим мішком. Це бачили мешканці двору. Дільничний відмовився приймати заяву, то я ходила у міськвідділ", - розповідає сусідка.

Фото: Будинок, де мешкала Уляна з мамою (konkurent.ua)

Від сусідки також стало відомо, що батько дітей пішов два роки тому, ймовірно, через психічний розлад дружини.

"Вона кидається до людей, гавкає. Неодноразово бачили, як майже оголеною бігала двором. В одній спідній білизні стрибала по калюжах. Влітку стелила покривало і лягала із дитиною на асфальті. Я впевнена, що у неї проблеми з психікою", - додала сусідська жінка.

Нікого не підпускала до дитини

За донькою Наталя "трусилася", нікого до неї не підпускала.

"Я йду з малим, а вона, як той коршун, стане над своєю дитиною, наїжачиться і стоїть. Щось, видно, було у неї в голові, чи то думала, що тій дитині хочуть щось зробити, чи забрати", - розводить руками сусідка Олена.

Після похорону Наталю більше не бачили, та й жодних поминальних процесій вдома не було.

На дверях квартири, де мешкала дівчинка, так і лишилася записка, на якій вона запрошує тата Мирослава і брата Тараса на свій день народження, який минув 28 вересня.

Фото: Записка-запрошення на дверях квартири загиблої дівчинки (konkurent.ua)

...28 жовтня дівчинки не стало. Через тиждень після боротьби лікарів за її життя. Уляну госпіталізували 21-го числа і одразу повезли в реанімацію.

"Вона надзвичайно гарно вчилася. Здібна, товариська, співала… Одне слово, золота дитина. Ми її дуже любили. Таке дитя було, просто диво! З веснянками, справжня красуня. Дуже життєрадісна, завжди прийде, привітається, усміхнеться… Дуже шкода, що так сталося. Дуже", - каже про дівчинку директор школи, де вона вчилася.

Що ж сталося, і до чого тут каштани

Чи точно дитина отруїлася каштанами, медики стверджувати не можуть. Утім мама дівчинки зізналася, що напередодні Уляна вживала грецькі горіхи, гречку та їстівні каштани.

Медики підтверджують, що смерть дитини сталася через важке отруєння. Лікарі додають, що певний час мама лікувала доньку вдома.

Тим часом у поліції на маму померлої дівчинки відкрили кримінальне провадження за статтею 166 "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування".