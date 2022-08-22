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"Бедные воюют, богатые бегут": соцсети возмущены инициативой Свириденко выпускать за границу за 200 тыс. гривен

Фото: соцсети возмущены инициативой Юлии Свириденко выпускать за границу за 200 тыс. гривен (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

В соцсетях разгорелся скандал после того, как стало известно о введении первым вице-премьер-министром - министром экономики Юлией Свириденко инициативы выпускать военнообязанных за границу при условии внесения залога в 200 тыс. грн, что возмутило украинцев.

Инициативу активно обсуждают в Facebook.

Отметим, что, согласно инициированному ею решению Кабинета министров, с 1 сентября представители бизнеса разрешат выезжать за границу в недельную командировку при условии выполнения ряда требований. Одна из них - залог в 200 тыс. грн. Срок, на который можно будет покинуть Украину, составляет до 7 дней включительно.

"Это смешно и плачевно. Депутаты делают только для себя. То госслужащие в отпуск едут, теперь бизнес с заоблачной зарплатой... То есть ФОПы в пролете да и обычные трудолюбивые украинцы тоже в пролете... Разочарована", - написала Галина Ермоленко.

"Рабовладельцы на марше", - прокомментировал новшество Павел Себастьянович.

"Слуги народа себя почувствовали просто феодалами" - согласился с ним Александр Кравченко.

"Ну да. 200 тыс. залога. Так и напишите: богатым украинцам надоело сидеть без моря, Венской оперы и миланского шопинга. Пусть беднота воюет, а обеспеченные украинцы наконец поедут тусить. Все как обычно", - констатировал Дмитрий Богдан.
"Ничего нового. Бедные воюют и гибнут, богатые убегают..." - подчеркнул Степан Петрович.

Эксперты также скептически оценивают пользу этой инициативы для бизнеса.

"Банки начнут выдавать кредиты в сумме 200 тыс. для залога под выезд. Вот и долгожданное стимулирование кредитования", - написал бывший народный депутат и член совета Нацбанка Василий Горбаль.

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Юлия Свириденко