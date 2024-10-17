Базове взуття модних інфлюенсерів: 3 найпопулярніші моделі цієї осені

Високі чоботи

Зараз можна знайти найрізноманітніші моделі високих чобіт: жокейські, рибальські, мотоциклетні, класичні - і всі вони в моді! Стилісти рекомендують мати в гардеробі кілька різних варіантів цієї взуття, щоб легко поєднувати їх з різними образами.

Яке взутя носити восени 2024 (фото: instagram.com/vilostore_lviv, instagram.com/be_good_shoes)

Уггі

Ми не знаємо жодного модного блогера, у якого не було б угг у колекції. Особливо в останні роки ці чоботи пережили справжнє відродження (після 2010-х) і знову стали надзвичайно популярними.

Уггі (фото: instagram.com/_kerstin_shop_)

Ботильйони на шпильці

Поки дороги не замерзли і не вкрилися снігом, потрібно якомога частіше носити ботильйони на шпильці.

Цього року ботильйони актуальні не тільки на шпильці, а й на стійких широких підборах або навіть на плоскій підошві. Обирайте те, що зручніше саме для вас.

Ботильйони на шпильці (фото: instagram.com/asidada.ua)