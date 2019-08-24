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Батюшка со свастикой: священника РПЦ обвиняют в сексуальном насилии

STYLERПроисшествия    24.08.2019 - 15:14
Батюшка со свастикой: священника РПЦ обвиняют в сексуальном насилии
Священник РПЦ со свастикой в Минске (иллюстративное фото:thetrace.org)

Священник насиловал и избивал собственную дочь

В Минске священник РПЦ Константин Бурыкин насиловал свою дочь и совершал постоянные побои в семье. Об этом в конце июня заявила 20-летняя Саша Бурыкина, передают росСМИ.

Происходившее в семье Бурыкина на протяжении многих лет не получало огласки, на его злодеяния нередко закрывали глаза, а многие даже не знали о том, на что способен этот человек.

Отмечается, что изначально молодой отец Константин построил храм в поселке Гатово, после чего принялся побуждать к благотворительности прихожан, бизнесменов, а затем спортсменов. В 2014-м достраивался комплекс со спортзалами и помещениями для воскресной школы, а годом раньше тут был основан духовно-спортивный центр "Белая Русь".

Далее в церковном спортивно-духовном центре начали собираться спортсмены, готовые выезжать на международные соревнования. Инициатива тут же была поддержана и в обновленной федерации Бурыкин стал заместителем председателя.

Старшие дети Бурыкина занялись пауэрлифтингом и добились высоких спортивных титулов (приемный сын Алексей выиграл чемпионат Беларуси, дочь Саша дважды получала титул чемпионки Европы).

К слову, церковное руководство позволило отцу Константину нарушить православный канон и жениться во второй раз. А чуть позже Бурыкин обратился в суд с требованием аннулировать усыновление Алексея. Приемного сына батюшка выгнал из дома, дав полчаса на сборы.

После отказа от усыновления Алексея педагоги и служба опеки посещали квартиру Бурыкиных, но ничего тревожного не обнаружили. Однако позже в прессу попали фотографии: под рясой, на теле батюшки Константина - свастика, в квартире - люстра в форме свастики.

В августе 2014-го отец Константин заявил, что нацистские татуировки набил в ранней юности, за что перед церковным руководством покаялся. Наколки сводить не хочет - могут остаться шрамы.

После публикации скандальных снимков в соцсетях и прессе Бурыкин получил прозвище "батюшка со свастикой".

О священнике РПЦ на время забыли, но позже батюшка был приговорен к трем годам колонии усиленного режима за незаконное хранение оружия. В апреле 2019 года в отношении Бурыкина было возбуждено еще одно дело - о растрате.

А через время выплыли новые шокирующие подробности: оказывается, на соревнованиях он жил с дочерью в одном номере, спал в одной постели, мог ударить и не удерживал от алкоголя. Также Саша утверждает, что отец заставлял ее читать и пересказывать "Майн кампф" и писать по книге сочинение.

Напомним, что благодаря новому закону о противодействии семейному насилию во Львовской области впервые в нашей стране пойдет под суд мужчина, который систематически на протяжении долгого времени издевался над своей женой.

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