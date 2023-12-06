Батько загиблого героя України живе у землянці. Він не може отримати компенсацію за зруйнований росіянами дім

Будинок відновленню не підлягає

Будинок Віталія Зубенко в Індустріальному районі Харкова відновити вже неможливо, бо від попадання російської ракети він вигорів вщент. Усе, що вдалося врятувати - це нагороди Владислава Зубенка, Героя України та загиблого Героя Небесної Сотні. Сам Віталій дивом встиг вискочити з будинку та залишився живим.

Деякий час Віталій Володимирович жив у знайомих, але надалі йому потрібно було попіклуватися про власне житло.

Отримати компенсацію за зруйнований будинок він не зміг. Понад рік він стукався в усі двері, звертався до місцевої влади про допомогу, але марно. Йому відмовив міський голова Терехов, адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, у Міністерстві ветеранів, і у Міністерстві соціальної політики. Остання відмова - від Департаменту житлового господарства міста Харкова.

Зруйнований будинок за документами належить до спільної ділянки, де знаходиться одразу три будинки. Два з них майже не постраждали, а ось будинок Віталія Зубенко - знищений повністю. Але заглиблюватися у нюанси з документами місцева влада не хоче, тому отримати компенсацію за свій будинок батько Героя України не може.

Зі слів начальника комісії - "документи на житло необхідні для надання компенсації не відповідають вимогам законодавства".

Зруйнований будинок Віталія Зубенка у Харкові (з архіву власника)

Змушений жити у землянці

У власності Віталія Зубенко є ще один невеличкий дачний будинок, де він і живе вже майже рік. Але й там його спіткала біда - дачний будинок у Чугуєві Харківської області був частково зруйнований росіянами. Зараз там нема комунікацій - газу, води, світла.

За рік часу Віталій Володимирович самотужки та на власні кошти зміг перекрити дах, аби мати хоча б тимчасове помешкання. Він облаштував собі одну кімнатку, яка більше схожа на землянку, і там живе.

Дачний будинок Віталія Зубенка (з архіву власника)

Обленерго дало дозвіл на підключення та точку підключення, але коштів на проведення робіт вже не має. Зиму Віталію Зубенко прийдеться прожити у цій землянці.

Як зараз виглядає його тимчасовий будинок - у відео.

Реквізити для допомоги Віталію Зубенко

BENEFICIARY

Отримувач (П. І. Б. отримувача рахунку латиницею)

ZUBENKO VITALII 61089, Ukraine, region Kharkivska, city Kharkiv, street Kaialska, building 25



IBAN:

UA513052990262016400942977356



ACCOUNT

Рахунок в банку одержувача (номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку)

5168 7450 3292 0388



BANK OF BENEFICIARY

Банк отримувача

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X



CORRESPONDENT ACCOUNT

Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті

36445343



INTERMEDIARY BANK

Банк-кореспондент

Citibank N.A., NEW YORK, USA

SWIFT CODE/BIC: CITIUS33



Валюта рахунку

USD

Установа банку:

ПриватБанк



МФО банку:

305299



Отримувач платежу

ЗУБЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ



IBAN:

UA073052990000026203863154272



Рахунок отримувача:

26203863154272



Валюта рахунку

UAH



РНОКПП отримувача:

2574717770



Призначення платежу:

Поповнення рахунку ЗУБЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Номера карток ПриватБанк:

4149 6293 5894 8420

5168 7450 3292 0388

Хто такий Владислав Зубенко

Владислав Зубенко - житель Харкова, працював на Південній залізниці. Був учасником Революції Гідності та приїхав на Майдан у лицарських обладунках. Там він вступив до лав сотні Самооборони.

Владіслав Зубенко (з архіву батька)

20 лютого він отримав кульове поранення на вулиці Інститутській, коли щитом прикривав поранених. Лікарі та волонтери боролися за його життя понад тиждень, але на жаль, він помер у лікарні 28 лютого 2014 року. Владиславу Зубенко, герою Небесної Сотні, було всього 22 роки. І він був єдиним сином Віталія Зубенко.

21 листопада 2014 року він отримав звання Героя України та нагороджений орденом "Золотої зірки". У 2015 - нагороджений медаллю "За жертовність та любов до України".

Ім'ям Владислава Зубенко названо поїзд, а у вузі, де він навчався, встановлено меморіальну дошку - в університеті залізничного транспорту. Також засновано іменну стипендію.

Батько встиг врятувати тільки нагороди сина (з архіву Віталія Зубенко)