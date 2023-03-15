Батько вимагає компенсацію за смерть сина-героя, якого покинув ще в 4 роки

На Волині батько загиблого на війні воїна вимагає компенсацію за смерть сина, хоча не виховував його з 4-річного віку.

Що відомо про загиблого

37-річний Анатолій Левончук із села Хренів Волинської області загинув в січні 2023 року на війні. Його батьки розлучились, коли йому було 4 роки, Анатолія виховувала матір.

За словами Тетяна Дмитрук - матері загиблого, її колишній чоловік Віталій Левончук створив іншу сім’ю, ніколи не згадував, що в нього є дитина. Також вона зазначає, що поки він працював у колгоспі, то ще сякі-такі аліменти з нього в конторі вираховували, а потім виконавчі листи не могли його наздогнати.

Коли Анатолій загинув, біологічний батько став заявляти претензії на отримання грошової компенсації від держави.

Вбита горем матір прагне добитися справедливості і хоче привернути увагу до цієї проблеми.

"Від таких батьків, про яких нагадує тільки запис у документі, дітей захищати треба. Думаю, що й син був би проти такої зрівняйлівки. Я б краще ці гроші на нашу армію віддала", - розповідає матір Анатолія. Він був її єдиним сином.

Односельці воїна підтверджують слова матері, що вона сама його виховувала без допомоги батька.

Анатолій Левончук загинув у січня 2023 року (фото: facebook.com/karpus.borys)

Яка позиція батька загиблого

Журналісти розшукали батька Анатолія Левончука - Віталія, аби дізнатись його позицію. Чоловік розповів, що він для сім'ї збудував хату в селі Хренів ще до того, як мав народитися син, а потім "нормально платив аліменти".

Проте Віталій упустив деталь, що ту хату через суд було розділено. А коли син одружувався і просив батька продати йому свою частину, той відмовився. Втім потім переписав цю нерухомість дочці від другого шлюбу.

"Ми бачилися із сином перед тим, як він мав уже їхати на Тучинський полігон, поговорили", - відповів батько, коли у нього запитали про його роль у вихованні сина.

Анатолія поховали у рідному селі Хренів (фото: facebook.com/karpus.borys)

Також чоловік заявляє, що йому "по закону положено" компенсація за смерть сина. Віталій каже, що ці гроші віддасть внучці. У загиблого Анатолія Левончука залишилась чотирнадцятирічна донька.

Втім колишня дружина Віталія не вірить, що фінансову допомогу він віддасть онуці.

Варто зазначити, що подібні випадки непоодинокі - батьки, які не опікувалися дітьми, претендують на грошову компенсацію за їхню загибель на війні.