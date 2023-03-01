"Змушували на камеру сказати, що "Азов" підірвав драмтеатр": історія полону маріупольчанки
38-річна Інна пробула у полоні росіян майже місяць. Колишню військовослужбовицю здав окупантам її сусід. Жінці пощастило повернутися додому під час другого обміну полоненими на початку квітня торік.
Про це пише ресурс 061.ua.
Як жінка потрапила у російський полон
В 2016 році Інна була командиром взводу забезпечення кухарів у військовій частині в Маріуполі. В 2019 році звільнилась, але залишилась жити у місті. Саме там її застала повномасштабна війна.
"26 лютого в селище (околиці міста, де в Інни був дачний будинок, - ред.) зайшла російська техніка, "добрі" люди підказали, кого і де шукати", - розповідає жінка.
На той момент уже неможливо було виїхати з міста. Росіяни вже обстрілювали Маріуполь з РСЗВ, танків і атакували авіацією.
5 березня окупанти почали заходити у кожний двір, аби виявити "неблагонадійних" людей. Спершу російські військові лише перевірили речі Інни в будинку, а коли нічого підозрілого не знайшли, то вже збирались покинути її двір. Але сусід жінки розповів їм, що вона колишня військова.
Що пережила Інна у полоні окупантів
8 березня її разом з іншими полоненими відвезли в Донецьк. Їх били, намагаючись отримати бодай якусь інформацію.
"Мене "привітали" з 8 березня - вдарили по голові кілька разів. Звинувачували в тому, що я фашистка, нацистка і нібито 8 років вбивала їхніх дітей", - згадує полон Інна.
Інну тримали в камері розміром не більше ніж 3 на 4 метри. Разом із нею було ще 5-6 жінок. З меблів - тільки залізні ліжка. У туалет виводили тричі на день, суворо за розкладом, ніяких прогулянок.
Щодня полоненим розповідали про "захоплення" то одного, то іншого українського міста, щоб чинити психологічний тиск і змусити емоційно зламатись.
"Мені на камеру треба було сказати, що "Азов" облаштував в підвалі драмтеатру штаб, замінував, а потім …. загнавши до приміщення театру мирних, підірвав … під час відходу. Тоді у мене сталася справжня істерика. Я тоді вперше почула про страшну трагедію, але ми ж розуміли, хто насправді все це зробив", - говорить Інна.
За її словами, іншу полонену ледь не забили до смерті. Дві-три доби жінку били - росіяни від неї вимагали, щоб вона розповіла, де її чоловік - військовий, що був на "Азовсталі". Окупанти травмували жінці хребет, але так і не отримавши відповіді, повернули її у камеру.
31 березня Інні та ще кільком жінкам сказали забрати речі та вийти. Їх посадили у вантажівку, зав'язали очі, закували в кайданки й повезли невідомо куди. Тоді доправили літаком до Криму, а потім знову перевозили вантажівкою.
"Вони почали зачитувати наші прізвища. Той, кого назвали, їхав далі…", - згадує Інна.
У Запоріжжі її обміняли на російських полонених.
Зараз Інна є учасницею ГО "Полігон 56", вона проводить акції та мітинги на підтримку тих, хто досі залишається в полоні. Інна каже, що попри шалену втому, часу на відпочинок нема. Адже в полоні продовжують залишатись інші українські полонені.
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