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Батько покійної Емі Вайнгауз буде судитися з її подругами: що відомо

Неділя 24 грудня 2023 10:47
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Батько покійної Емі Вайнгауз буде судитися з її подругами: що відомо Емі Вайнгауз (фото: instagram.com/amywinehouse)
Автор: Іванна Пашкевич

Батько британської співачки Емі Вайнгаус Мітч подав до суду на її подруг, які продали особисті речі артистки на аукціоні після її смерті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Що відомо

Батько покійної виконавиці впевнений, що Наомі Паррі та Катріона Гурлей продали кілька різних речей, що належали його донці в різний час її життя, на аукціонах у 2021 році.

Батько покійної Емі Вайнгауз буде судитися з її подругами: що відомо

Емі Вайнгауз (фото: instagram.com/amywinehouse)

Позивач стверджує, що, вчинивши так, вони незаконно привласнили власність Емі.

Вищий суд може зобов'язати Перрі виплатитти понад 500 млн фунтів, а Гурлі - приблизно 200 млн.

Представник батька знаменитості запевняє, що, якщо винуватиці виплатять необхідні суми, отримані гроші підуть на підтримку благодійного фонду, відкритого на честь Емі після її смерті.

Батько покійної Емі Вайнгауз буде судитися з її подругами: що відомо

Емі Вайнгауз (фото: instagram.com/amywinehouse)

Зазначимо, що Наомі була особистим стилістом артистки з 2005 року, вона їздила на гастролі разом зі співачкою і іноді жила разом з нею.

Емі Вайнгаус не стало влітку 2011-го, вона померла у віці 27 років.

Раніше ми розповідали, що відомого американського актора намагалися вбити в його будинку.

Також Джордж Клуні висловився про Меттью Перрі.

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