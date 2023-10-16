Батько футболіста, який втік із "Шахтаря": "Саша подасть документи на російський паспорт"

Екс-футболіст донецького "Шахтаря" та юніорської збірної України Олександр Роспутько, який не повернувся на батьківщину після матчу єврокубку, оформлює паспорт РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю батька спортсмена росЗМІ.
Юрій Роспутько, який є фанатом Путіна і підтримує війну ще з 2014 року, каже, що його син-зрадник "подасть документи на російський паспорт, як це зробив би на своїй батьківщині в Донецьку".
"Поки я не можу повідомити причину, чому Саша втік із "Шахтаря". Я можу сказати, що в Росії йому точно буде безпечніше. Інформація про прохання політичного притулку неправда. Мій син його не просив", - сказав чоловік.
Також "ватник" Роспутько-старший сказав, що його 19-річний син зав'язує з футболом на якийсь час.
"Зараз Сашка ні в якій команді чекати не варто. Він дуже втомився від усього. Він розслабляється і відпочиває поки що, а там подивимося", - сказав він.
Олександр народився у Горлівці у 2004 році. Вихованець академії "Шахтаря", де він розпочав свою кар'єру в U-9 та став чемпіоном України у різних вікових категоріях, включаючи U-14 (2018), U-15 (2019) та U-17 (2021).
Роспутько також провів 4 матчі за збірну України U-19.
Контракт із "Шахтарем" у Роспутько спливає 30 червня 2024 року. Найближчим часом він нібито мав перепідписати угоду на вигідніших для себе умовах.
Після появи інформації про втечу Роспутько з клубу (коли ще не було підтверджено факт його переїзду до РФ), у "Шахтарі" висловили сподівання, що футболіст незабаром повернеться до лав "гірників".
Чемпіон України надіслав Роспутько офіційний лист та надав 5 днів на повернення до команди.
Оскільки юний зрадник, зважаючи на все, не збирається повертатися до рідного клубу, то "Шахтар" у рамках чинного законодавства добиватиметься фінансової компенсації.
За збірну України, ясна річ, Олександр грати не буде до кінця своїх днів.
Також, швидше за все, він не зможе виступати у міжнародних матчах під егідою УЄФА та ФІФА, оскільки "Шахтар" точно звернеться до міжнародних організацій із таким запитом.
Раніше ми писали, що співробітники футбольного клубу "Кривбас" не повернулися до України після матчу у Європі.