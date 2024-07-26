Батьківська субота перед Успенським постом: дата, заборони і традиції поминального дня
Батьківська субота - це важливий для багатьох українців день, коли заведено згадувати померлих родичів та близьких. У зв’язку з переходом на новий церковний календар дата поминального дня змістилася, і тепер припадає на 27 липня.
РБК-Україна (проєкт Styler) розказує, коли буде Батьківська субота перед Успенським постом, а також заборони і традиції поминального дня.
Що можна і що не можна робити
У п’ятницю ввечері, напередодні батьківської суботи, у православних храмах проводять велику панахиду. Потім, у суботу вранці відбувається заупокійна Божественна літургія, після якої служать загальну панахиду.
Цього дня важливо вшановувати пам’ять покійних батьків і родичів у церкві, подаючи записки з їхніми іменами священнику та молячись за упокій їхніх душ. Не слід надмірно сумувати, оскільки поминання означає згадувати з любов'ю, а не скорботою, адже душа людини перейшла в інший, кращий світ.
Також існує ряд заборон, яких треба дотримуватися цього дня:
- Сперечатися, сваритися або пліткувати
- Відмовляти у допомозі
- Влаштовувати шумні поминальні обіди
- Говорити погано про померлих
- Вживати алкогольні напої
- Обідати та залишати їжу на кладовищі.
Люди вірять, що цього дня не можна працювати на городі, та займатися домашніми справами, але за необхідності цією забороною можна знехтувати. Найважливіше - розпочати день з молитви у церкві та відвідування кладовища.
Окрім цього, у цей день заведено давати милостиню нужденним і просити їх помолитися за померлих.
Традиції цього дня
У поминальні дні заведено ставити свічку в церкві за упокій душі померлого та проводити молебень. У храмах обов’язково проводяться літургії та панахиди. Також існує традиція приносити продукти для поминання родичів і ставити їх на спеціальний стіл перед розп'яттям - канун.
Після відвідування церкви, за традицією, потрібно сходити на могилу до померлого та запалити там свічку. У батьківські суботи варто прибирати могили не лише рідних, але й занедбані. Помолитися за душі померлих можна також і вдома. Зазвичай рідні влаштовують поминальний обід, збираючись за столом, на якому ставлять святкові та улюблені страви померлих рідних.
Згідно з давніми слов'янськими традиціями, на поминальну суботу слід випікати млинці. Перший млинець клали на поличку з іконами, а другий - на підвіконня. Всі інші млинці відносили до церкви або роздавали, щоб більше людей поминало померлих.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар, УПЦ Благовіст та сайт Рівненської Єпархії.