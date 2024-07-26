Батьківська субота перед Успенським постом: дата, заборони і традиції поминального дня

Батьківська субота - це важливий для багатьох українців день, коли заведено згадувати померлих родичів та близьких. У зв’язку з переходом на новий церковний календар дата поминального дня змістилася, і тепер припадає на 27 липня.

РБК-Україна (проєкт Styler) розказує, коли буде Батьківська субота перед Успенським постом, а також заборони і традиції поминального дня.

Що можна і що не можна робити

У п’ятницю ввечері, напередодні батьківської суботи, у православних храмах проводять велику панахиду. Потім, у суботу вранці відбувається заупокійна Божественна літургія, після якої служать загальну панахиду.

Цього дня важливо вшановувати пам’ять покійних батьків і родичів у церкві, подаючи записки з їхніми іменами священнику та молячись за упокій їхніх душ. Не слід надмірно сумувати, оскільки поминання означає згадувати з любов'ю, а не скорботою, адже душа людини перейшла в інший, кращий світ.

Також існує ряд заборон, яких треба дотримуватися цього дня:

Сперечатися, сваритися або пліткувати

Відмовляти у допомозі

Влаштовувати шумні поминальні обіди

Говорити погано про померлих

Вживати алкогольні напої

Обідати та залишати їжу на кладовищі.

Люди вірять, що цього дня не можна працювати на городі, та займатися домашніми справами, але за необхідності цією забороною можна знехтувати. Найважливіше - розпочати день з молитви у церкві та відвідування кладовища.

Окрім цього, у цей день заведено давати милостиню нужденним і просити їх помолитися за померлих.

Традиції цього дня

У поминальні дні заведено ставити свічку в церкві за упокій душі померлого та проводити молебень. У храмах обов’язково проводяться літургії та панахиди. Також існує традиція приносити продукти для поминання родичів і ставити їх на спеціальний стіл перед розп'яттям - канун.

Після відвідування церкви, за традицією, потрібно сходити на могилу до померлого та запалити там свічку. У батьківські суботи варто прибирати могили не лише рідних, але й занедбані. Помолитися за душі померлих можна також і вдома. Зазвичай рідні влаштовують поминальний обід, збираючись за столом, на якому ставлять святкові та улюблені страви померлих рідних.

Згідно з давніми слов'янськими традиціями, на поминальну суботу слід випікати млинці. Перший млинець клали на поличку з іконами, а другий - на підвіконня. Всі інші млинці відносили до церкви або роздавали, щоб більше людей поминало померлих.