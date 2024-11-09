Батьківська субота 9 листопада: що треба зробити сьогодні
Поминальна субота 9 листопада - остання батьківська субота перед тривалим Різдвяним постом. Цього дня згадують про померлих, просячи в молитвах за упокій душ.
Про звичаї і традиції поминальної суботи 9 листопада розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Традиції поминальної суботи 9 листопада
Поминальні суботи мають певні традиції вшанування померлих близьких та родичів. Цих звичаїв дотримуються споконвіку.
Помолитися за упокій
Щирі молитви є проявом любові, що допомагає душам знайти вічний спокій в Царстві Небесному. Зазвичай в молитвах просять прощення всіх гріхів покійного, нерідко ставлячи свічки в церквах.
Також передають священнику записки з іменами покійних - щоб під час богослужіння за них прочитали молитву. Однак попросити вічного спочинку для душі померлого можна не лише в церкві, а й вдома. Головне - щоб звернення були щирі.
Прибрати могили
Батьківські суботи - час для прибирання кладовищ. Це допомагає виразити любов та турботу про померлих близьких. Зазвичай цього дня приносять квіти, наводять лад на могилах незнайомих.
Влаштувати поминальну трапезу
Скромна поминальна трапеза з улюбленими стравами померлих близьких символізує пам'ять про покійних. Часто в батьківські суботи готують і пісні страви української кухні.
Зробити хороший вчинок
В поминальні суботи до церкви несуть легку їжу - цукерки, фрукти, хлібобулочні вироби чи крупи. Потім ці продукти роздають нужденним, яким також можна допомогти милостинею
Втім, поминальна субота 9 листопада збігається з днем вшанування ікони Божої Матері "Скоропослушниця". Тож цього дня в молитвах також просять про зцілення від хвороб та покращення здоров'я.
Що не можна сьогодні робити
Вважається, що батьківську суботу потрібно допомогти знайти душам спокій, а не тривожити їх деякими діями. Через це в поминальні суботи не можна:
- Говорити погане про померлих
- Вживати нецензурну лексику та сваритися з близькими
- Надмірно сміятися або шуміти на могилах
- Встановлювати на кладовищах пам'ятники
- Плакати або сумувати
- Розпивати алкогольні напої чи приносити їх в церкви чи на кладовища
- Приносити в церкву м'ясо для нужденних
- Робити хатні справи або займатися фізичною працею
- Відмовлятися допомогти
Нещодавно ми розповідали про молитви для батьківської суботи за упокій душ.
Крім цього, писали, коли будуть поминальні суботи у 2025 році.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія.