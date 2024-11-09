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Батьківська субота 9 листопада: що треба зробити сьогодні

Субота 09 листопада 2024 08:30
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Батьківська субота 9 листопада: що треба зробити сьогодні Які традиції поминальної суботи 9 листопада (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Поминальна субота 9 листопада - остання батьківська субота перед тривалим Різдвяним постом. Цього дня згадують про померлих, просячи в молитвах за упокій душ.

Про звичаї і традиції поминальної суботи 9 листопада розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Традиції поминальної суботи 9 листопада

Поминальні суботи мають певні традиції вшанування померлих близьких та родичів. Цих звичаїв дотримуються споконвіку.

Помолитися за упокій

Щирі молитви є проявом любові, що допомагає душам знайти вічний спокій в Царстві Небесному. Зазвичай в молитвах просять прощення всіх гріхів покійного, нерідко ставлячи свічки в церквах.

Також передають священнику записки з іменами покійних - щоб під час богослужіння за них прочитали молитву. Однак попросити вічного спочинку для душі померлого можна не лише в церкві, а й вдома. Головне - щоб звернення були щирі.

Прибрати могили

Батьківські суботи - час для прибирання кладовищ. Це допомагає виразити любов та турботу про померлих близьких. Зазвичай цього дня приносять квіти, наводять лад на могилах незнайомих.

Влаштувати поминальну трапезу

Скромна поминальна трапеза з улюбленими стравами померлих близьких символізує пам'ять про покійних. Часто в батьківські суботи готують і пісні страви української кухні.

Зробити хороший вчинок

В поминальні суботи до церкви несуть легку їжу - цукерки, фрукти, хлібобулочні вироби чи крупи. Потім ці продукти роздають нужденним, яким також можна допомогти милостинею

Втім, поминальна субота 9 листопада збігається з днем вшанування ікони Божої Матері "Скоропослушниця". Тож цього дня в молитвах також просять про зцілення від хвороб та покращення здоров'я.

Що не можна сьогодні робити

Вважається, що батьківську суботу потрібно допомогти знайти душам спокій, а не тривожити їх деякими діями. Через це в поминальні суботи не можна:

  • Говорити погане про померлих
  • Вживати нецензурну лексику та сваритися з близькими
  • Надмірно сміятися або шуміти на могилах
  • Встановлювати на кладовищах пам'ятники
  • Плакати або сумувати
  • Розпивати алкогольні напої чи приносити їх в церкви чи на кладовища
  • Приносити в церкву м'ясо для нужденних
  • Робити хатні справи або займатися фізичною працею
  • Відмовлятися допомогти

Нещодавно ми розповідали про молитви для батьківської суботи за упокій душ.

Крім цього, писали, коли будуть поминальні суботи у 2025 році.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія.

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