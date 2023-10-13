Батьки за "ДНР", а він втік у Росію. Нові дані про футболіста "Шахтаря", якого "загубили" в аеропорту

Футболіст молодіжки донецького "Шахтаря" Олександр Роспутько, який загадково зник у бельгійському аеропорту й не повернувся з клубом в Україну після матчу "гірників" з "Антверпеном", переїхав у Росію.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Брутальний футбол".
"За нашими джерелами, Олександр Роспутько, який не повернувся з Бельгії, перебрався до росії... Саме тому "футболіст" повидаляв всі світлини на профілях в соцмережах?" - йдеться у повідомленні.
Разом з тим журналісти зізнаються: "хочеться вірити, що це фейк!".
Олександр Роспутько (фото: facebook com theukrfootball)
Разом з тим, як розповіли джерела РБК-Україна, батьки футболіста досі перебувають у окупованому Донецьку і підтримують окупаційний режим. Тому який сенс гравцю юнацької збірної України виїжджати саме до РФ - лишається загадкою.
Тим часом вболівальники у соціальних мережах коментують дивний вчинок молодого футболіста.
Додамо, що офіційних коментарів від клубу або від Української асоціації футболу поки що не було.
Олександр Роспутько (фото: dynamomania.com )
Олександр народився у Горлівці в 2004 році. Вихованець академії "Шахтаря", де він розпочав свою кар’єру в U-9 та став чемпіоном України у різних вікових категоріях, включаючи U-14 (2018), U-15 (2019) та U-17 (2021).
Роспутько також провів 4 матчі за збірну України U-19.
Контракт з "Шахтарем" у Роспутька закінчується 30 червня 2024 року. Подейкують, що по поверненні з Бельгії футболіст мав перепідписати угоду на більш вигідніших для себе умовах.
Вартість футболіста на ринку, за даними Transfermarkt, складає 50 тисяч євро. Інтереси футболіста представляє футбольне агентство ProStar.
Нагадаємо, що Шевченко зрадив футболу з іншим спортом у компанії зірок.
До слова, раніше згадали п'ять футбольних династій України в спеціальній підбірці.