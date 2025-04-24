Баскетбольний клуб "Харківські Соколи" за підтримки компанії "Здоров’я" виборов кубок Вищої ліги

Грандіозний Фінал шести чоловічої Вищої ліги відбувся 11-13 квітня. Як переможці регулярного чемпіонату "Соколи" стартували відразу з півфіналу. У напруженому матчі вони здолали "Хмельницький" і вийшли у фінал.

У заключній грі Вищої ліги "Харківські Соколи" зійшлися з "Ніко-Баскетом", яких перемогли з рахунком 96:69. Вже в першій чверті соколи оформили двозначну перевагу, а після великої перерви вигравали більш як 20 очок. Загалом харків’яни доволі впевнено переграли суперника.

Окрім чемпіонства двоє гравців "Харківських Соколів" отримали особисті відзнаки. MVP (Most Valuable Player - найцінніший гравець) чемпіонату Вищої ліги сезону 2024/25 став атакуючий захисник Дмитро Мартинов. Кращим форвардом сезону визнали Вадима Заплотинського.

На прес-конференції після фіналу команда присвятила свою перемогу рідному місту - незламному Харкову. Гравці поділилися, як їм доводилося тренуватися між обстрілами і тривогами, але це не завадило команді продемонструвати справжню жагу до перемоги.

Спортсмени не лише дарують радість фанам, але й надихають молоде покоління. Напередодні виїзду на Фінал шести в гості до команди завітали юні харківські баскетболісти КДЮСШ-2, які грають у наймолодшій віковій групі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2013 року народження, а також дівчата 2012 року народження.

Як зазначила тренерка дитячої команди, майже усі юні гравці прийшли у баскетбол, коли нашу країну вже охопила повномасштабна війна. Більшість з них, на жаль, ніколи не були на матчах професійних команд, та не знають, як це вболівати на трибунах. Тому зустріч з "Харківськими Соколами" стала для них справжнім святом і джерелом мотивації.

З перемогою команду також привітав засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я" Олександр Доровський. Він відзначив, що мешканці Харкова демонструють виняткову стійкість, продовжуючи працювати, тренуватися, грати, перемагати.

"Дякую команді, не лише за винятковий сезон, але й за їхній вклад у розвиток спорту. Маючи такий приклад ще більше дітей і молоді прийде у спортивні зали, щоб щодня ставати міцнішими і здоровішими. Ми завжди радо підтримуємо спортсменів, адже вони наша гордість. Переконаний, що разом ми збережемо й примножимо спортивні традиції нашого міста", - наголосив засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я" Олександр Доровський.