Барі Алібасов влаштував бійку зі своїм лікарем: подобається це?! (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Барі Алібасов звинуватив лікаря-дієтолога в поганому лікуванні

Барі Алібасов, який довгий час перебував при смерті після госпіталізації в результаті важкого хімічного отруєння, влаштував бійку зі своїм дієтологом прямо на сходах біля своєї квартири. Конфлікт потрапив на камеру, після чого відео бійки пішло в мережу.

Як видно на кадрах, лідер "На-На" зіткнувся у словесній перепалці із лікарем. Російський шоумен впевнений, що 4 дні перебував у комі через уколи, якими його "довели" до лікарні в НДІ ім. Скліфосовського. Його дієтолог Маріят Мухіна прийшла до Барі додому і заявила, що того нібито насильно утримують в квартирі і не надають нормального лікування.

Суперечка між Барі та Мухіною на підвищених тонах незабаром перейшла у бійку.

Приямо на сходах в оточенні представників ЗМІ та його сусідів продюсер кілька разів штовхнув лікаря.

"Ось уколи. Подобається це?! Ті уколи, які ти мені зробила", - обурювався Барі, стоячи перед усіма в одних трусах і демонструючи свій нинішній стан.

Барі Алібасов влаштував бійку з лікарем (фото: скріншот)

Алібасов вважає, що Мухіна давала йому неправильні поради.

Також повідомляється, що шоумен викликав поліцію, бо під його дверима зібрався натовп журналістів та інших людей.

Відео: YouTube / Телеканал 360

Як повідомлялося раніше, Барі Алібасов вигнав сина з дому і позбавив його всіх грошей. За словами музиканта і продюсера, гроші після його смерті повинні дістатися "добрим мирянам".

Також ми писали про те, що Барі Алібасов став жертвою шахраїв і позбувся великої суми грошей.

Нагадаємо, що днями з'явилися нові деталі про лікування продюсера Барі Алібасова.