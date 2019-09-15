Оксамитовий сезон в Кирилівці: у мережу потрапили свіжі фото

Фото: Кирилівка (wmygo.com.ua)

На найвідомішому українському курорті, як і раніше хороша погода і багато людей

Курорт Кирилівка в Запорізькій області залишається привабливим для туристів навіть у вересні. Тут панує хороша погода, а море залишається до цих пір прогрітим. Температура повітря вдень становить трохи більше +20 градусів, але це зовсім не відлякує людей, які приїхали на відпочинок. У мережі з'явилися свіжі фото оксамитового сезону в селищі. Їх опублікував Telegram-канал "Мелітополь".

Судячи по знімках, знайти місце на пляжі, навіть при великому бажанні - дуже важко. Люди засмагають та купаються, насолоджуючись останніми, може бути, в цьому сезоні променями сонця.

Фото: Оксамитовий сезон в Кирилівці (Мелітополь/Telegram)

Як ми раніше писали, на відомому курорті Азовського моря - селищі Чкалово постійно відбуваються обвали глиняних круч, тому місце для відпочинку стає все небезпечніше для туристів. Відзначається, що в селищі обвали відбуваються постійно. Через це берег зменшився на 2-3 метра.

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