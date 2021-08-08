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Банкомат не выдал списанные с карточки деньги: что делать в таких случаях

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Воскресенье 08 августа 2021 15:39
Банкомат не выдал списанные с карточки деньги: что делать в таких случаях Фото: что делать при сбоях в работе банкомата (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в последнее время зафиксирована волна жалоб на сбои в работе банкоматов, когда автомат не выдает наличные, но при этом списываются деньги с карточки, или терминал "съедает" купюры, но на счет средства не поступают.

Что делать в подобных ситуациях и куда следует обращаться, рассказали в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

Какой алгоритм действий: инструкция

1. Не паникуйте. Обычно проблемы в работе терминала / банкомата могут возникнуть из-за кратковременного сбоя в системе, поэтому рекомендуется просто подождать некоторое время, чтобы внесенные деньги поступили на счет.

Так, банкомат может выдать остаток после определенной паузы. Важно понимать, что если вы в тот момент уже уйдете, и деньги присвоит кто-то другой, вернуть наличные будет гораздо сложнее.

2. Зафиксируйте все детали, чтобы в дальнейшем доказать факт недополучения наличных через терминал / банкомат, а именно:

  • точное время выполнения банковской операции (дату, часы и минуты);
  • адрес расположения терминала / банкомата, его номер (должен быть указан на лицевой стороне);
  • запишите сумму внесенных и полученных терминалом / банкоматом денег;
  • обратите внимание, есть ли или нет возле терминала / банкомата камер видеонаблюдения (записи могут подтвердить все ваши действия).

3. Обратитесь в банк. Если вы пользовались карточкой одного банка в банкомате другого, следует связываться именно с банком-владельцем банкомата.

Тут же, не отходя от аппарата, позвоните на горячую линию банка (телефон может быть указан на банкомате или на вашей карточке). Сотрудники финучреждения должны рассказать вам о порядке действий в подобной ситуации.

Что делать, если по телефону заявление в банке не зарегистрировали

В таких случаях следует оставить письменную претензию в банк, в которой указать:

Ф.И.О. и паспортные данные, информация о карте, терминале / банкомате и самом инциденте. Также укажите требование о возврате ваших средств и / или изготовления новой карты. Такое заявление нужно подавать не позднее следующего дня с момента происшествия.

В отделении банка ваше заявление должны обязательно зарегистрировать и присвоить ей соответствующий номер. По такому номеру заявления можно в дальнейшем контролировать решение вашей проблемы.

Банк проводит расследование по факту, описанному в заявлении-претензии. При инкассации должны проверить, есть ли в терминале / банкомате лишние деньги, затем могут просмотреть записи с камер наблюдения и отследить денежные переводы по счету.

Формальный срок расследования подобных ситуаций составляет до 45 дней.

Напомним, недавно в ПриватБанке сделали заявление о работе банкоматов и рассказали интересные факты о работе аппаратов.

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