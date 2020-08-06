Банкомат выдал фальшивые купюры: ПриватБанк попал в громкий скандал

ПриватБанк попал в скандал из-за фальшивых купюр, которые получила пенсионерка в одном из банкоматов Львова. Причем сумма, на которую обманули женщину, довольно солидная - 4200 гривен.

Вопиющий инцидент случился 4 августа в банкомате на проспекте Черновола рядом с ТЦ "Арсен". Жалобу на финучреждение написала дочь пострадавшей женщины Юлия на странице отзывов ресурса "Минфин".

"4 августа моя мама пенсионер сняла в банкомате ПриватБанка в г. Львове на проспекте Черновола (ТЦ "Арсен") 4200 грн. Все купюры были фальшивыми (написано на них сувенирный банк)! Мама вязала средства в кошелек, а вечером дома обнаружила, что они фальшивые!" - пишет девушка.

Юлия пришла к выводу, что деньги туда кладут работники ПриватБанка, значит именно банк занимается мошенничеством.

В банке ответили на жалобу Юлии. Там заверили, что все купюры тщательно проверяют.

"Мы проводим проверку купюр, которыми инкассируются наши банкоматы, чтобы выявить такие номиналы, которые не могут быть в дальнейшем использованы клиентом. К сожалению, указанных в отзыве данных недостаточно, чтобы детально рассмотреть описанную ситуацию. Чтобы проверить информацию, мы пригласили ваши контакты в личном сообщении", - написали сотрудники банка.

Ранее ПриватБанк попал в скандал из-за перевода на карточку. Деньги не приходи неделями.

Также мы публиковали важное предупреждение о том, что клиенты ПриватБанка могут стать жертвами мошенников.