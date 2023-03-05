Бананові оладки без цукру, які можна їсти у піст: рецепт від зіркового кухаря

Якщо звичні оладки вам уже набридли, то спробуйте приготувати їх із бананів. Ця страва вийде не лише смачною, а й корисною, бо не містить цукру. Такі оладки можна готувати навіть у піст, якщо не додавати яйце.
Рецептом поділився відомий шеф-кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram.
"Бананові оладки без цукру і глютену. Обов’язково спробуйте - це швидко, смачно та корисно", - каже кулінар.
Інгредієнти:
Банани розімніть виделкою до однорідної маси.
Вівсянку змеліть на блендері в борошно.
У банани додайте яйце, вівсянку, корицю і розпушувач та перемішайте.
Нагрійте пательню, додайте будь-яку олію (дуже смачно на кокосовій), ложкою викладіть суміш і посмажте на невеликому вогні з 2-ох сторін до готовності - буквально по 2 хвилини.
"Подавайте з медом, або кленовим сиропом. Мені ще подобається додавати йогурт чи будь-яке домашнє варення. Можна спробувати готувати і без яйця - тоді трохи більше борошна піде", - говорить Ярославський.
Також кулінар радить, щоб аромат і солодкий смак бананів був виразнішим, фрукти можна попередньо заморозити і використовувати вже розморожені.
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