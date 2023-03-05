Бананові оладки без цукру, які можна їсти у піст: рецепт від зіркового кухаря

Рецепт бананових оладків без цукру

"Бананові оладки без цукру і глютену. Обов’язково спробуйте - це швидко, смачно та корисно", - каже кулінар.

Інгредієнти:

150 г бананів - 2 штуки

1 велике яйце

45-40 г вівсяного борошна

3 г розпушувач

кориця на кінчику ножа

Як приготувати

Банани розімніть виделкою до однорідної маси.

Вівсянку змеліть на блендері в борошно.

У банани додайте яйце, вівсянку, корицю і розпушувач та перемішайте.

Нагрійте пательню, додайте будь-яку олію (дуже смачно на кокосовій), ложкою викладіть суміш і посмажте на невеликому вогні з 2-ох сторін до готовності - буквально по 2 хвилини.

З чим найкраще подавати

"Подавайте з медом, або кленовим сиропом. Мені ще подобається додавати йогурт чи будь-яке домашнє варення. Можна спробувати готувати і без яйця - тоді трохи більше борошна піде", - говорить Ярославський.

Також кулінар радить, щоб аромат і солодкий смак бананів був виразнішим, фрукти можна попередньо заморозити і використовувати вже розморожені.