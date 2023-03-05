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Бананові оладки без цукру, які можна їсти у піст: рецепт від зіркового кухаря

Як приготувати бананові оладки (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Якщо звичні оладки вам уже набридли, то спробуйте приготувати їх із бананів. Ця страва вийде не лише смачною, а й корисною, бо не містить цукру. Такі оладки можна готувати навіть у піст, якщо не додавати яйце.

Рецептом поділився відомий шеф-кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram.

Рецепт бананових оладків без цукру

"Бананові оладки без цукру і глютену. Обов’язково спробуйте - це швидко, смачно та корисно", - каже кулінар.

Інгредієнти:

  • 150 г бананів - 2 штуки
  • 1 велике яйце
  • 45-40 г вівсяного борошна
  • 3 г розпушувач
  • кориця на кінчику ножа

Як приготувати

Банани розімніть виделкою до однорідної маси.

Вівсянку змеліть на блендері в борошно.

У банани додайте яйце, вівсянку, корицю і розпушувач та перемішайте.

Нагрійте пательню, додайте будь-яку олію (дуже смачно на кокосовій), ложкою викладіть суміш і посмажте на невеликому вогні з 2-ох сторін до готовності - буквально по 2 хвилини.

З чим найкраще подавати

"Подавайте з медом, або кленовим сиропом. Мені ще подобається додавати йогурт чи будь-яке домашнє варення. Можна спробувати готувати і без яйця - тоді трохи більше борошна піде", - говорить Ярославський.

Також кулінар радить, щоб аромат і солодкий смак бананів був виразнішим, фрукти можна попередньо заморозити і використовувати вже розморожені.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати ідеальну піцу за 15 хвилин.

Читайте також про те, які продукти не можна їсти на сніданок.

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