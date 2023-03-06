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Balenciaga повністю змінила стиль: дивіться фото з секретного показу нової колекції

Balenciaga показала нову колекцію 2023 року (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Тижні моди в Парижі креативний директор бренду Balenciaga Демна Гвасалія представив нову колекцію після скасування марки. Зміни з модними луками можна побачити неозброєним оком. Зазначимо, що модний показ був таємним.

На сторінці в Instagram, де не було публікації з початку повномасштабної війни в Україні, бренд показав нову колекцію.

Що змінилося у концепції бренду

Дизайнер нагадав гостям, що тепер він моду сприймає не як розвагу, а як мистецтво. Крім стилю, у Balenciaga простежується ще одна радикальна зміна. На одязі та аксесуарах не було логотипів бренду. Яскравий брендинг раніше був невід'ємною частиною культу Balenciaga, який Демна привніс у популярну вуличну культуру.

"Це велика зміна. Але я думаю, що ми збираємося вийти на новий етап, коли назва бренду може бути не вказана. Чесно кажучи, це необхідно, і я використовую цю можливість зараз, щоб переконати всіх, що це правильно", - сказав дизайнер.

Нова колекція Balenciaga 2023 (фото: instagram.com/balenciaga)

Нагадаємо, що креативний директор будинку моди Balenciaga Демна став послом фандрейзингової платформи United24 за направленням "Відновлення України" для допомоги тимчасово переміщеним особам.

Сам модний будинок активно підтримує Україну в такі важкі для неї часи, адже Демна сам добре знає, що таке війна і бути біженцем.

Раніше ми розповідали про те, які речі з минулого знову в трендах моди.

Читайте також про головні тренди весни 2023 року.

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