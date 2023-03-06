Balenciaga повністю змінила стиль: дивіться фото з секретного показу нової колекції

На Тижні моди в Парижі креативний директор бренду Balenciaga Демна Гвасалія представив нову колекцію після скасування марки. Зміни з модними луками можна побачити неозброєним оком. Зазначимо, що модний показ був таємним.
На сторінці в Instagram, де не було публікації з початку повномасштабної війни в Україні, бренд показав нову колекцію.
Дизайнер нагадав гостям, що тепер він моду сприймає не як розвагу, а як мистецтво. Крім стилю, у Balenciaga простежується ще одна радикальна зміна. На одязі та аксесуарах не було логотипів бренду. Яскравий брендинг раніше був невід'ємною частиною культу Balenciaga, який Демна привніс у популярну вуличну культуру.
"Це велика зміна. Але я думаю, що ми збираємося вийти на новий етап, коли назва бренду може бути не вказана. Чесно кажучи, це необхідно, і я використовую цю можливість зараз, щоб переконати всіх, що це правильно", - сказав дизайнер.
Нагадаємо, що креативний директор будинку моди Balenciaga Демна став послом фандрейзингової платформи United24 за направленням "Відновлення України" для допомоги тимчасово переміщеним особам.
Сам модний будинок активно підтримує Україну в такі важкі для неї часи, адже Демна сам добре знає, що таке війна і бути біженцем.
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