Balenciaga повністю змінила стиль: дивіться фото з секретного показу нової колекції

Що змінилося у концепції бренду

Дизайнер нагадав гостям, що тепер він моду сприймає не як розвагу, а як мистецтво. Крім стилю, у Balenciaga простежується ще одна радикальна зміна. На одязі та аксесуарах не було логотипів бренду. Яскравий брендинг раніше був невід'ємною частиною культу Balenciaga, який Демна привніс у популярну вуличну культуру.

"Це велика зміна. Але я думаю, що ми збираємося вийти на новий етап, коли назва бренду може бути не вказана. Чесно кажучи, це необхідно, і я використовую цю можливість зараз, щоб переконати всіх, що це правильно", - сказав дизайнер.

Нова колекція Balenciaga 2023 (фото: instagram.com/balenciaga)

Нагадаємо, що креативний директор будинку моди Balenciaga Демна став послом фандрейзингової платформи United24 за направленням "Відновлення України" для допомоги тимчасово переміщеним особам.

Сам модний будинок активно підтримує Україну в такі важкі для неї часи, адже Демна сам добре знає, що таке війна і бути біженцем.