У деяких косметичних засобах виявили "вічні хімікати". Чим це небезпечно

Що таке "вічні хімікати" і чим вони небезпечні

Існує близько 170 "вічних хімікатів" (інгредієнтів PFAS), які використовуються у виробництві косметики та засобів особистої гігієни.

PFAS, також відомі як пер- та поліфторалкільні речовини, роблять продукти водонепроникними, довговічними та допомагають їм плавно розподілятися по шкірі.

Але разом із цим вони є стійкими забруднювачами довкілля. Попередні дослідження вже показали, що ці речовини виявили у стічних водах, на суші, у продуктах, у тілах тварин і навіть людей.

"Вічні хімікати" є комерційно вигідними виробникам, але вони небезпечні, оскільки не існує механізму їхнього розкладання у довкіллі. Тому вони накопичуються і їх уже виявляють навіть у найвіддаленіших куточках світу. Дослідження показують, що щорічно в стічні води потрапляє понад 80 000 кг "вічних хімікатів", які забруднюють довкілля.

Вони навіть здатні накопичуватися в організмі людини - вчені вивчили тисячі зразків крові, і в кожному з них було виявлено кілька видів PFAS.

У яких продуктах знайшли PFAS

У новому дослідженні доцент кафедри хімії довкілля та токсикології Карлтонського університету Емі Ренд дослідила косметичні засоби на наявність PFAS.

Для цього вона з колегами перевірили косметику та засоби особистої гігієни, куплені в Канаді, зокрема:

бронзери;

засоби, що маскують;

основи;

креми для гоління;

креми для захисту від сонця;

засоби для зволоження.

Вчені використали прилади мас-спектрометрії для ідентифікації окремих видів вічних хімікатів. Результати показали, що високі рівні PFAS є продуктах, що містять такі інгредієнти:

перфторалкилетилфосфати C6-16;

перфтороктілтриетоксисилан;

перфторбутілові ефіри.

Тепер дослідники пропонують заборонити використання PFAS у косметиці та засобах особистої гігієни. Також вони вважають, що можна впровадити "білі списки", в яких споживачі могли б бачити перелік виробників, які не використовують "вічні хімікати".