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У деяких косметичних засобах виявили "вічні хімікати". Чим це небезпечно

У якій косметиці виявили небезпечні речовини (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Вчені дослідили косметику та засоби гігієни на вміст небезпечних речовин та виявили у багатьох виробах "вічні хімікати", які практично ніколи не розкладаються у природі.

Про результати дослідження повідомляє Science Alert.

Що таке "вічні хімікати" і чим вони небезпечні

Існує близько 170 "вічних хімікатів" (інгредієнтів PFAS), які використовуються у виробництві косметики та засобів особистої гігієни.

PFAS, також відомі як пер- та поліфторалкільні речовини, роблять продукти водонепроникними, довговічними та допомагають їм плавно розподілятися по шкірі.

Але разом із цим вони є стійкими забруднювачами довкілля. Попередні дослідження вже показали, що ці речовини виявили у стічних водах, на суші, у продуктах, у тілах тварин і навіть людей.

"Вічні хімікати" є комерційно вигідними виробникам, але вони небезпечні, оскільки не існує механізму їхнього розкладання у довкіллі. Тому вони накопичуються і їх уже виявляють навіть у найвіддаленіших куточках світу. Дослідження показують, що щорічно в стічні води потрапляє понад 80 000 кг "вічних хімікатів", які забруднюють довкілля.

Вони навіть здатні накопичуватися в організмі людини - вчені вивчили тисячі зразків крові, і в кожному з них було виявлено кілька видів PFAS.

У яких продуктах знайшли PFAS

У новому дослідженні доцент кафедри хімії довкілля та токсикології Карлтонського університету Емі Ренд дослідила косметичні засоби на наявність PFAS.

Для цього вона з колегами перевірили косметику та засоби особистої гігієни, куплені в Канаді, зокрема:

  • бронзери;
  • засоби, що маскують;
  • основи;
  • креми для гоління;
  • креми для захисту від сонця;
  • засоби для зволоження.

Вчені використали прилади мас-спектрометрії для ідентифікації окремих видів вічних хімікатів. Результати показали, що високі рівні PFAS є продуктах, що містять такі інгредієнти:

  • перфторалкилетилфосфати C6-16;
  • перфтороктілтриетоксисилан;
  • перфторбутілові ефіри.

Тепер дослідники пропонують заборонити використання PFAS у косметиці та засобах особистої гігієни. Також вони вважають, що можна впровадити "білі списки", в яких споживачі могли б бачити перелік виробників, які не використовують "вічні хімікати".

Раніше ми розповідали про те, що в антибактеріальних серветках виявили небезпечні сполуки.

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