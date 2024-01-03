ua en ru
Ср, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Багато дівчаток! Скільки дітей народилось у Києві в перший день 2024 року (фото)

Київ, Середа 03 січня 2024 13:23
UA EN RU
Багато дівчаток! Скільки дітей народилось у Києві в перший день 2024 року (фото) Скільки дітей народилось у Києві 1 січня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в перший день 2024 року народилося чимало немовля. Відомо, що серед новонароджених багато дівчаток.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Департаменту охорони здоров’я міста Києва.

Скільки дітей народилось

2 січня прямо під час масованого ракельного обстрілу України в укритті пологового будинку №3 на світ з’явилась маленька Яринка.

Не зважаючи на труднощі та небезпеку, дівчинка народилася здоровою.

Яринка та всі інші 33 711 дітей, що були народжені в столичних пологових під час війни, мали можливість з’явитися на світ, завдяки уважним і професійним медикам.

1 січня в Києві народилося 51 немовля. І дівчаток серед них набагато більше!

"В народі кажуть, що перед війною з'являється більше хлопчиків. То, може, у перший день Нового року ці малюки віщують нам наближення миру? Хай зростають щасливі у мирній країні яку ми, дорослі, обов’язково для них виборемо, до чого б не вдавався кривавий агресор", - йдеться у повідомленні.

Лікарі зазначають, що залишаються на передовій, завжди поруч з тими, кому потрібна їхня допомога навіть у найскладніші миті.

Багато дівчаток! Скільки дітей народилось у Києві в перший день 2024 року (фото)Багато дівчаток! Скільки дітей народилось у Києві в перший день 2024 року (фото)Багато дівчаток! Скільки дітей народилось у Києві в перший день 2024 року (фото)Багато дівчаток! Скільки дітей народилось у Києві в перший день 2024 року (фото)Багато дівчаток! Скільки дітей народилось у Києві в перший день 2024 року (фото)Багато дівчаток! Скільки дітей народилось у Києві в перший день 2024 року (фото)Багато дівчаток! Скільки дітей народилось у Києві в перший день 2024 року (фото)Багато дівчаток! Скільки дітей народилось у Києві в перший день 2024 року (фото)Багато дівчаток! Скільки дітей народилось у Києві в перший день 2024 року (фото)Багато дівчаток! Скільки дітей народилось у Києві в перший день 2024 року (фото)Багато дівчаток! Скільки дітей народилось у Києві в перший день 2024 року (фото)

Батьки з дітьми, які народились у столичному пологовому (фото: facebook.com/doz.kyiv.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Чернівецькій області жінка народила 10 дитину.

Також читайте, що дитина народилася з третьою рукою в неочікуваному місці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ діти народження дитини