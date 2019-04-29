Бабушка на гироскутере: сеть "взорвало" видео с пенсионеркой

Запорожская бабушка продемонстрировала навыки езды на гироскутере
В Запорожье пенсионерка ездит в магазин на гироскутере. При этом она управляет гаджетом не хуже любого подростка. Это видно на видео, которое продемонстрировали в программе "ТСН тиждень".
На видео видно, как пожилая женщина спокойно маневрирует на гироскутере и объезжает ямы. Стоить отметить, что не каждый взрослый человек может похвастаться таким умением.
В Запорожье бабушка ездит на гироскутере (видео: YouTube/ТСН)
Данное видео вызвало бурную реакцию сети, которая восхитилась запорожской бабушкой.
Напомним, что новый тренд в оформлении пасок покорил сеть. Instagram заполнен самыми неожиданными украшениями пасок. Многие оформляют выпечку съедобным жемчугом, маршмеллоу, орехами, пирожными и прочим.
Ранее сообщалось о том, что видео с молодым Владимиром Зеленским "взорвало" сеть. В этом ролике он рассказывает о своих первых успехах в КВН в далеком 1998 году.