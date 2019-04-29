Бабушка на гироскутере: сеть "взорвало" видео с пенсионеркой

В Запорожье пенсионерка ездит в магазин на гироскутере. При этом она управляет гаджетом не хуже любого подростка. Это видно на видео, которое продемонстрировали в программе "ТСН тиждень".

На видео видно, как пожилая женщина спокойно маневрирует на гироскутере и объезжает ямы. Стоить отметить, что не каждый взрослый человек может похвастаться таким умением.

В Запорожье бабушка ездит на гироскутере (видео: YouTube/ТСН)

Данное видео вызвало бурную реакцию сети, которая восхитилась запорожской бабушкой.

То чувство, когда даже ездить на гироскутере не умеешь (+ руку из-за него сломал), а бабуля вообще прет без остановок, с уверенностью. Долгих лет жизни таким!!!﻿

Ну на ф** я попробовал встать на эту хр**ь и чуть не убился﻿;

Норм бабуля жжет﻿;

Я тоже так хочу!!!﻿

У меня похожий ховерборд. Я очень рад, что она научилась ездить. Надеюсь он ей очень облегчил и осчастливил жизнь. Штука классная.

И что здесь удивительного??? Наоборот странно, когда люди не умеют пользоваться современными гаджетами.

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