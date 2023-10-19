Бабай і ще 5 міфічних істот, якими українці здавна лякали дітей

Ким у давнину лякали дітей

"Баба-Яга та Бабай - про них ви точно чули в дитинстві, а, можливо, й боялися їх. В минулі століття й донедавна дітей залякували "з виховною метою". Лякали всілякими потворами, які можуть вкрасти, покарати, з’їсти нечемне дитя. Це могли бути демонічні істоти - відьма, русалка, мавка, домовик, а могли бути цілком чудернацькі створіння", - пише Кривенко.

Вона ділиться списком міфічних істот, якими в давнину українці лякали дітей.

Марвавка

"У селі Морозівка Вінницької області одна бабуся розповіла мені, що в дитинстві батьки застерігали її ходити в город, бо там сидить Марвавка. З її спогадів, діти спеціально чекали поки дорослі підуть працювати в полі і миттю бігли на город обривати огірки та шукати цю загадкову Марвавку", - розповідає етнограф.

Діти уявляли собі міфічних істот по-різному (фото: Facebook.com/Волонтер-1)

Залізна баба

Ця міфічна істота начебто чатує на дітей на городі. Згідно із віруваннями, вона має великі залізні зуби, або ж навпаки вона може бути із "побитими зубами".

"Вона така, як Баба-Яга. Я її так собі уявляла - у неї здоровий ніс і вона якась нерухома. То як вона може дітей догнати?"- поділилася Кривенко спогадами однієї бабусі із Хмельниччини.

Солом'яний дід/ Капустяний дід

За уявленнями українців, цей старий і страшний дід приходить забирати нечемних дітей, які кричать і плачуть.

"Казали, що він у капусті сидить. Як будете збитки робити, то прийде капустяний дід і забере вас у торбу. Так колись дітей лякали і діти боялись", - за спогадами жительки села Кімнатка Тернопільської області.

Українська міфологія багата на надприродних персонажів (фото: Facebook.com/Волонтер-1)

Баба-Яга в горосі

Це популярний персонаж, яким дуже часто лякали дітей. Вона вважалася лиходійкою. За народними розповідями, Баба-Яга сиділа на городі.

"В горох не ходи, бо там Баба-Яга сидить", - так говорили у селі Шпиколоси Тернопільської області.

Бабай

Його уявляли, як страшну, чорну й волохату істоту. Він чекав на дитину там, де їй заборонено ходити - на городі, в коморі.

Бабай, за віруваннями українців, приходив тоді, коли дитина сильно плакала. Тоді дорослі казали "Прийде і забере тебе Бабай.

Теля "без писка"

"Дітей також лякали дивними тваринами - великими жабами і рибами, які можуть вкусити і затягнути під воду. На Львівщині малечу страхали "телям без писка", - розповідає Кривенко.

"В нас казали "туди не ходи. А чому? Бо там теля без писка ходить". Я коли був малий, то всього боявся", - згадує житель хутора Волуйки Львівської області.