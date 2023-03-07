Азовсталець Діанов та "Шахтар" організували лікування та протезування українського воїна в Ізраїлі

"Вирішив спрямувати Ваші донати, щоб покрити витрати на операцію й імплант. Переконаний що Євгену допоможуть, бо як і в моєму випадку організацію, пошук лікарів, реабілітацію, частину витрат взяв на себе Шахтар. Тому я впевнений", - повідомив Діанов.

З його слів, Євген має складне поранення обличчя.

"З одного боку він дивом вижив, бо осколки в обличчі - страшна річ. З іншого - він потребує складних медицинських рішень. Зокрема, для щелепи потрібен американський імплант", - пояснив морпіх.

Як розповіли в "Шахтарі", Євген служив в ЗСУ і отримав поранення на Запорізькому фронті в літку 2022 року.

Як повідомлялось, після звільнення Діанова з полону українці зібрали на його лікування 23,4 млн грн. Однак всі витрати на лікування і реабілітацію захисника Маріуполя взяв на себе "Шахтар" Ріната Ахметова. Після цього Діанов вирішив віддати зібрані йому кошти на допомогу своїм побратимам.