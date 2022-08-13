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Автор "Орла и решки" Синельников женился: свадьба была в доме в Буче, который разгромили оккупанты

Режиссер "Орла и решки" Евгений Синельников женился (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Автор и ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Евгений Синельников женился во второй раз. Его избранницей стала продюсер в компании BADOEVTEAM, соучредитель рекламного агентства BADOEV ID Наталия Клипа. Свадьба состоялась 12 августа в освобожденной от российских оккупантов Буче.

Фото в Instagram опубликовала режиссер Яна Мазана.

Свадьбу решили отгулять в месте, которое стало для них символичным. Ближайших влюбленные собрали в своем доме в Буче, в котором в начале войны прятались с семьей от российских войск. В частности, оккупанты разрушили часть дома.

Церемонию молодожены устроили на заднем дворе дома среди леса. Невеста надела кружевное платье с открытой спиной и съемными рукавами. Евгений Синельников выбрал светлые льняные брюки, белую рубашку и ярко-красные кроссовки.

Режиссер "Орла и решки" Евгений Синельников женился (instagram.com/ianamazana)

На торжественной церемонии присутствовал и друг пары, режиссер Алан Бадоев.

"Именно в этом доме мои дорогие друзья скрывались в первые дни войны. Две недели в подвале... Любовь победит все. Верю в вас, люблю и знаю, что это на всю жизнь. Вы есть друг у друга", - написал в Instagram Бадоев.

аРежиссер "Орла и решки" Евгений Синельников женился (instagram.com/ianamazana)

Добавим, что сделал предложение Евгений Синельников своей избраннице в конце марта в Гостомеле. Он сделал это прямо под вражескими обстрелами, ведь понимал, что другого раза может уже и не быть.

Евгений Синельников с женой Натальей (instagram.com/synelnykov_yevgen)

Как известно, от первого брака Синельников воспитывает сына. Также у его новой жены есть двое детей.

Ранее Евгений Синельников показывал, как выглядит его дом в Буче после оккупантов.

Также Ведущий Орла и Решки рассказывал об ужасах блокады под Киевом.

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Орел и Решка