Автор многих советских хитов: умер знаменитый композитор и певец

В России скончался известный композитор, музыкант и певец Сергей Березин. Об этом сообщила на своей странице в Instagram поэтесса и друг музыканта Лариса Рубальская.

Сергей Березин был основателем и руководителем известного вокально-инструментального ансамбля "Пламя". Он родился 31 октября 1937 года в Москве. С детства увлекался музыкой, играл на пианино. Однако после школы поступил в институт легкой промышленности.

Увлечение музыкой не бросил и даже стал лауреатом джазового фестиваля. На эстраде появился впервые с Марком Бернесом, в качестве аккомпаниатора. В 1973 году Березин стал работать вместе с Юрием Маликовым в знаменитом советском ансамбле "Самоцветы". Через несколько лет он ушел из коллектива и создал собственный ансамбль "Пламя".

Композитор Сергей Березин (wikipedia.org)

Большинство композиций для своего коллектива Сергей Березин написал сам. Его авторству принадлежат такие известные хиты как "Золотые шары", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты", "Осень", "Снег кружится", "На два дня", "Соло для двоих".

Более двух десятков хитов Березина были написаны на стихи Ларисы Рубальской и вошли в репертуар таких известных артистов, как Анне Вески, Лев Лещенко, Николай Караченцов, Михаил Шафутинский, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон и Александр Серов.

В 1989 году Березин создал группу "Нескучный сад", которая просуществовала более 5 лет и выпустила три альбома.

Умер Сергей Владимирович Березин в Москве на 82-м году жизни.

"Это был прекрасный удивительный благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя", - написала Лариса Рубальская.

"Снег кружится, летает, летает" (ВИА "Пламя")

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