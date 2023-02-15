Автомобіль не заводиться після довгої стоянки: експерти назвали можливі причини

Проблема з електропроводкою

Відмова двигуна часто буває через пошкоджені контакти електропроводки. Таке відбувається через корозію або окиснення клем, а також через ослаблення затискача проводів, підключених до акумулятора.

При покупці водії часто звертають увагу саме на клему, а ще дуже важливий впаяний в неї кабель. Недостатню товщину мідної жили в кабелі видно по незвичайній поведінці стартера - в першу секунду після повороту ключа (або натискання кнопки стартера) його обертання дуже повільне, а потім він розкручується. При розрядженому акумуляторі все виглядає навпаки – стартер крутиться повільніше.

Свічки запалювання

На свічках запалення можуть з'явитися різні шкідливі відкладення, і вони працюватимуть некоректно. Ще вони перестають давати іскру, якщо були залиті бензином.

Підшипники

Проблема з підшипниками найчастіше постає перед великим навантаженням, тобто при холодному запуску. Стартер при цьому може працювати нормально, але під впливом магнітного поля якір перекошується і порушується контакт у щітках, а також магнітний зазор.

При сильному знесенні якір починає чіпляти стартер і через це падає потужність, сповільнюються обороти колінчастого валу ДВЗ. В принципі, досвідчені електрики з цією проблемою знайомі, але для її вирішення доведеться розбирати вузол повністю.

Порвався ремінь

Механічні несправності, через які двигун не заводиться, трохи менше, ніж електричних. Найімовірніше - обрив ременя ГРМ. Через підвищене навантаження при прокручуванні холодного (замерзлого) двигуна зношений привід найчастіше рветься саме при пуску. Буває і так, що вінець провертається на маховику і в цьому випадку стартер не може розкрутити двигун до пускових оборотів.

Несправності у паливній системі

Відмова двигуна працювати може бути пов'язана з відсутністю палива або несправністю паливної системи. У цьому випадку також є кілька основних причин: протікання, тріщини в паливному баку, несправність сепаратора, а також проблеми з бензонасосом.

Перед покупкою запчастин намагайтеся радитися з професіоналами, які, напевно, бачили потрібну вам деталь у зношеному та зламаному стані. Саме вони можуть підказати, на які місця звернути увагу під час вибору тієї чи іншої запчастини.