Авто до 5 тысяч долларов: какие сейчас бюджетные иномарки могут купить украинцы

В Украине сейчас активно интересуются покупкой бюджетных иномарок - с пробегом, в хорошем состоянии и по доступной цене. И судя по предложениям на сайтах продаж, на сумму до 5 тысяч долларов доступны авто многих популярных марок от корейского, китайского, немецкого автопрома и не только.

Какие машины чаще выбирают украинцы во время военного положения и по какой цене - читайте в материале ниже.

Желающие обзавестись автомобилем не за все деньги мира в объявлениях могут увидеть массу предложений по иномаркам с незначительными царапинами, или даже "как новые, без видимых следов". Так, на сайте OLX в разделе транспорта - 77% таких объявлений из общего количества в десятки тысяч.

Какие б/у машины сейчас самые популярные

Среди самых распространенных марок машин в ценовом сегменте до 5 тысяч долларов на этом ресурсе в мае к "топовым" относилось авто корейской марки Daewoo и немецкого производителя BMW. По типу кузова уверенно лидирует седан (независимо от марок транспорта).

Вообще десятка самых распространенных марок авто в объявлениях выглядит так:

Daewoo - 2300 долл BMW - 4700 долл Volkswagen - 4000-5000 долл Audi - 3900 долл Opel - 1915-4300 долл Mercedes-Benz - 4200 долл Chevrolet - 4200 долл Ford - 3800 долл Skoda - 4280 долл Mitsubishi - 4650 долл.

Чаще всего на украинском авторынке продают недорогие машины 2003-2007 годов выпуска. Впрочем, можно найти и "помладше", но такие варианты придется подождать, чтобы их пригнали из соседних стран.

Бюджетные б/у иномарки в Украине (фото: olx.ua)

Более половины бюджетных авто оборудованы антиблокировочной системой колес (abc), 15% в своем арсенале имеют центральный замок, а 13% - подушки безопасности.

Отметим, что среди такого сегмента найти предложения с GPS-трекерами и лазерными фарами уже будет сложнее.

Как обращает внимание руководитель направления OLX Авто Андрей Коцына, рынок б/у машин развивается даже в условиях войны

"В настоящее время покупка автомобиля с пробегом является оптимальным вариантом для многих украинцев. С одной стороны, отечественный авторынок наполнился множеством доступных вариантов благодаря нулевой растаможке. С другой, необходимость переезжать в другие регионы, перевозить оборудование и вещи предприятий, а также уничтоженный войной транспорт толкает водителей покупать недорогие, но практичные автомобили", - рассказал он.

Кроме того, немаловажным фактором являются машины для передовой.

"Волонтеры и военные активно ищут автомобили для своих нужд именно на вторичке: в топе поисковых запросов "внедорожники", "бусы, "минивэны"", - говорит эксперт.