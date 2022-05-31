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Авто до 5 тисяч доларів: які зараз бюджетні іномарки можуть купити українці

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Вівторок 31 травня 2022 19:59
Авто до 5 тисяч доларів: які зараз бюджетні іномарки можуть купити українці Фото: які бюджетні іномарки найчастіше купують в Україні (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні зараз активно цікавляться покупкою бюджетних іномарок - з пробігом, у хорошому стані й за доступною ціною. І судячи з пропозицій на сайтах продажів, на суму до 5 тисяч доларів доступні авто багатьох популярних марок від корейського, китайського, німецького автопрому й не тільки.

Які машини частіше вибирають українці під час воєнного стану і за якою ціною - читайте в матеріалі нижче.

Бажаючі обзавестися автомобілем не за всі гроші світу в оголошеннях можуть побачити масу пропозицій по іномарках з незначними подряпинами, або навіть "як нові, без видимих слідів". Так, на сайті OLX в розділі транспорту - 77% таких оголошень із загальної кількості в десятки тисяч.

Які вживані машини зараз найпопулярніші

Серед найпоширеніших марок машин в ціновому сегменті до 5 тисяч доларів на цьому ресурсі в травні до "топових" відносилося авто корейської марки Daewoo і німецького виробника BMW. За типом кузова впевнено лідирує седан (незалежно від марок транспорту).

Взагалі десятка найпоширеніших марок авто в оголошеннях виглядає так:

  1. Daewoo - 2300 дол
  2. BMW - 4700 дол
  3. Volkswagen - 4000-5000 дол
  4. Audi - 3900 дол
  5. Opel - 1915-4300 дол
  6. Mercedes-Benz - 4200 дол
  7. Chevrolet - 4200 дол
  8. Ford - 3800 дол
  9. Skoda - 4280 дол
  10. Mitsubishi - 4650 дол.

Найчастіше на українському авторинку продають недорогі машини 2003-2007 років випуску. Втім, можна знайти й "молодші", але такі варіанти доведеться почекати, щоб їх пригнали з сусідніх країн.

Авто до 5 тисяч доларів: які зараз бюджетні іномарки можуть купити українці

Бюджетні вживані іномарки в Україні (фото: olx.ua)

Більш ніж половина бюджетних авто обладнані антиблокувальною системою коліс (abc), 15% у своєму арсеналі мають Центральний замок, а 13% - подушки безпеки.

Зауважимо, що серед такого сегмента знайти пропозиції з GPS-трекерами і лазерними фарами вже буде складніше.

Як звертає увагу керівник напрямку OLX Авто Андрій Коцина, ринок вживаних машин розвивається навіть в умовах війни

"Нині придбання автомобіля з пробігом є оптимальним варіантом для багатьох українців. З одного боку, вітчизняний авторинок наповнився великою кількістю доступних варіантів завдяки нульовому розмитненню. З іншого, необхідність переїжджати в інші регіони, перевозити обладнання і речі підприємств, а також знищений війною транспорт спонукають водіїв купувати недорогі, проте практичні автівки", - розповів він.

Крім того, важливим фактором є машини для передової.

"Волонтери і військові активно шукають автомобілі для своїх потреб саме на вторинці: переважають пошукові запити "позашляховиків", "бусів, "мінівенів"", - говорить експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, які вживані автомобілі категорично не можна купувати, і розповідали, на що важливо звертати увагу перед угодою.

Також перед цим ми повідомляли, що не можна робити з авто перед продажем.

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OLX Автомобільний ринок
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