Авокадо прямо с дерева и "морезаменитель": топ мест отдыха под Киевом от Леси Никитюк

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк показала самые топовые и необычные места отдыха недалеко от Киева, куда можно отправиться с семьей на выходных

Телеведущая Леся Никитюк отправилась в самые интересные места рядом с Киевом с командой "Le Маршрутки", чтобы поделиться с украинцами уникальными локациями, которые влюбляют в себя с первого взгляда.

В этих местах можно позагорать на искусственном море, научиться ковать, лепить из глины, а также отведать бананы, авокадо и другую экзотику прямо с дерева.

Локация № 1: Киевское море

Конечно же, это не настоящее море. Его искусственно создали с помощью дамбы Киевской ГЭС на Днепре. Но когда смотришь вдаль, водоем не напоминает реку - ведь противоположный берег скрывается за горизонтом. Поэтому эту часть Днепра и называют морем.

Хоть вода здесь не соленая и не лазурного цвета, на пляжах можно заняться всем тем, чем занимаются на морских курортах: покататься на катере, яхте, водном мотоцикле. А также позагорать, поплавать, устроить пикник, поставить палатку, заняться виндсерфингом и прокатиться на supboard. Если в этом году вам не удается побывать на настоящем, соленом, море, этот "морезаменитель" скрасит и выходные, и отпуск.

Локация № 2: Этно-село

Всего в пятнадцати километрах от Киева, в селе Бузовая, в сосновом лесу есть настоящее украинское село. Здесь можно увидеть старинные хатки-мазанки с соломенной крышей и с рисунками вокруг окон. Причем это не традиционный этно-музей, где можно все смотреть, а руками трогать нельзя.

Этно-село в селе Бузовая (фото: пресс-служба)

В "Украинском селе" есть отель, зоопарк, мастерские. А еще тут научат ковать, лепить посуду или делать подсолнечное масло. Хотите почувствовать себя жителем украинского села 200-летней давности - вам однозначно сюда!

Локация № 3: Банановая ферма

А на окраине того же "Украинского села" расположились "тропики" с бананами, папайей, лимонами, инжиром, авокадо, фейхоа...

Настоящую экзотику можно не только увидеть, но и потрогать, и даже попробовать. И, да, украинские бананы и инжир однозначно вкуснее тех, что продаются в магазине.

Леся Никитюк полакомилась бананами с дерева (фото: пресс-служба)

Новый канал покажет второй сезон "Le Маршрутки" с Лесей Никитюк и Богданом Богдановичем уже этой осенью.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк в неоновом купальнике эротично позировала в лодке.

Также сообщалось, что Леся Никитюк разделась на самом красивом озере Украины.