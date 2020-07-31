Авокадо прямо з дерева та "морезамінник": топ місць відпочинку під Києвом від Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк показала найтоповіші і незвичайні місця відпочинку недалеко від Києва, куди можна поїхати з родиною на вихідних

Телеведуча Леся Нікітюк вирушила в найцікавіші місця поруч з Києвом з командою "Le Маршрутки", щоб поділитися з українцями унікальними локаціями, які закохують в себе з першого погляду.

У цих місцях можна позасмагати на штучному морі, навчитися кувати, ліпити з глини, а також скуштувати банани, авокадо та іншу екзотику прямо з дерева.

Локація № 1: Київське море

Звичайно ж, це не справжнє море. Його штучно створили з допомогою греблі Київської ГЕС на Дніпрі. Але коли дивишся вдаль, водойма не нагадує річку - адже протилежний берег ховається за горизонтом. Тому цю частину Дніпра і називають морем.

Хоч вода не солона і не лазурного кольору, на пляжах можна зайнятися всім тим, чим займаються на морських курортах: покататися на катері, яхті, водному мотоциклі. А також позасмагати, поплавати, влаштувати пікнік, поставити намет, зайнятися віндсерфінгом і покататися на supboard. Якщо в цьому році вам не вдається побувати на справжньому, солоному, морі, цей "морезамінник" скрасить і вихідні, і відпустку.

Локація № 2: Етносело

Всього за п'ятнадцять кілометрів від Києва, в селі Бузова, в сосновому лісі є справжнє українське село. Тут можна побачити старовинні хатки-мазанки з солом'яним дахом і з малюнками навколо вікон. Причому це не традиційний етномузей, де можна дивитися, а руками чіпати не можна.

Етносело в селі Бузова (фото: пресслужба)

В "Українському селі" є готель, зоопарк, майстерні. А ще тут навчать кувати, ліпити посуд або робити соняшникову олію. Хочете відчути себе мешканцем українського села 200-річної давності - вам однозначно сюди!

Локація № 3: Бананова ферма

А на околиці того ж "Українського села" розташувалися "тропіки" з бананами, папайєю, лимонами, інжиром, авокадо, фейхоа...

Справжню екзотику можна не тільки побачити, а й помацати, і навіть спробувати. І, так, українські банани та інжир однозначно смачніше тих, що продаються в магазині.

Леся Нікітюк поласувала бананами з дерева (фото: прес-служба)

Новий канал покаже другий сезон "Le Маршрутки" з Лесею Нікітюк та Богданом Богдановичем вже цієї осені.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк в неоновому купальнику еротично позувала в човні.

Також повідомлялося, що Леся Нікітюк роздяглася на найкрасивішому озері України.