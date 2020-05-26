Авиаперевозки из Украины в страны ЕС: что изменится с 15 июня

В Украине с 15 июня планируют возобновить авиаперевозки. Также регулярные рейсы собираются возобновить в странах ЕС. Однако это не значит, что с середины июня мир вернется к обычному туристическому режиму.

Страны ЕС пока неготовы открыть свои границы, в том числе и воздушные, для иностранцев и на данный момент неизвестно, произойдет ли это после 15 июня. Но при самом лучшем прогнозе, если это и произойдет, возвращение авиапространства в обычное русло будет долгим и болезненным, пишет "Европейская правда".

Европейское агентство по авиабезопасности составило список правил, которых должны будут придерживаться все участники авиаперевозок. Разработана новая процедура высадки и посадки пассажиров, соблюдение социального дистанцирования, сертифицированные маски на пассажирах.

"Право заходить к терминалам аэропортов будут только пассажиры, экипаж и сотрудники. Человек, которые сопровождают пассажира, допускать только в особых случаях, например, для сопровождения несовершеннолетнего или пассажира с инвалидностью", - говорится в новых правилах.

Как будут встречать и провожать пассажиров

Встречать и провожать пассажиров теперь не получится, разве что ждать на улице, где зачастую нет условий, чтобы спрятаться от ветра или дождя. Пассажирам могут отказать в посадке, если обнаружат признаки ОРВИ или повышенную температуру. И хотя агентство ЕС рекомендует отказаться от тотальной проверки температуры, так как это не самый эффективный способ, авиакомпаниям советуют мотивировать пассажиров не отправляться в дорогу при плохом самочувствии.

"Пассажирам, которые не соблюдают меры безопасности, должно быть отказано в допуске в терминал, в салон самолета, или высажено с рейса, если инцидент произошел к закрытию дверей", - говорится в документе, а это значит, что персонал аэропорта может выставить на улицу пассажира, который не соблюдает противоэпидемические правила. От паспортов здоровья в ЕС отказались.

Что ждет пассажиров в аэропортах

Все процедуры будут длиться намного дольше, так как очереди будут везде – на регистрацию, на проверке безопасности, на паспортных контролях, к гейтам. Обязательная дистанция в 1,5 метра для всех пассажиров.

Сервисы в аэропортах (кафе, рестораны, бизнес-лаундж, duty-free) открыть разрешат, но только те, где можно будет сохранить дистанцию. Там, где открыть будет нельзя, пассажирам предоставят бесплатную воду.

В аэропортах будут разрешены только сертифицированные маски и респираторы, самодельные – под запретом. Маски придется носить везде – от входа в аэропорт до выхода из терминала в пункте прибытия. Исключение –пограничный контроль, контроль безопасности, дети до 6 лет и для лиц, которые не могут надеть маску по медицинским причинам. На один авиаперелет может понадобится несколько масок, так как их надо менять каждые 4 часа.

Во всех аэропортах маски должны быть в доступной продаже, а на дальних рейсах они должны быть в запасе у персонала.

Посадка и высадка из самолета

Процедура посадки и высадки пассажиров стала очень длительной по времени, и из самолета пассажиров забирают автобусами. Ручной клади теперь практически не будет.

"Авиакомпании принять меры, которые минимизируют количество багажа в салоне, чтобы ускорить посадку и высадку - для этого следует предлагать сдавать сумки на регистрации в качестве зарегистрированного багажа", - сказано в правилах.

Однако каждая авиакомпания будет решать сама, какую кладь можно будет взять в салон, а что сдать в багаж бесплатно.

Обслуживание во время рейсов

Товары duty-free в полете теперь будут запрещены полностью.

Во время полета будет запрещено хождение по самолету и очереди возле туалетов.

Питание авиакомпаниям порекомендовала уменьшить и это касается, как платного, так и бесплатного. В Европе уже перестали раздавать чай, кофе и алкоголь.

Кроме того, никаких ограничений на количество пассажиров в новых правилах нет. Самолеты просят не заполнять на 100% и оставит место для изоляции больных. Однако в тех странах, где авиасообщение не прекращалось, самолеты по-прежнему летают с почти полностью заполненными салонами.

Что будут делать с больными во время рейса

Пассажиров, у которых обнаружат любые признаки заболевания, обязаны изолировать, а вокруг должно быть два ряда свободных мест. По прибытию таких пассажиров будут выпускать последними, а стюарды, которые их обслуживали, будут уходить на 14-дневную изоляцию. Пассажиров, которые сидели по соседству, также рекомендуют отправлять на самоизоляцию.

Напомним, ранее мы писали о том, по каким правилам теперь будут принимать гостей в гостиницах Украины.