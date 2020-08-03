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В августе для украинцев сильно изменятся цены на продукты: на что "подскочат" цены

Понедельник 03 августа 2020 14:20
В августе для украинцев сильно изменятся цены на продукты: на что "подскочат" цены
Продукты в Украине подорожают (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В августе в Украине взлетят цены на продукты

В Украине с начала года растут цены на товары и услуги. Эксперты связывают это с подорожанием топлива и скачком доллара. В августе в стране прогнозируется еще один скачек цен на продукты народного потребления.

По прогнозам Алексея Дорошенко, инфляция в июле-сентябре составит 1,5%, по прогнозам Олега Пендзина и Александра Охрименко – 3%. Об этом сообщает издание "Сегодня".

"Из-за сложных климатических условий как в мире, так и в Украине, урожай соберут намного меньше при неизменном спросе на продукты питания – очевидно, что цены из-за этого тоже начнут расти. Прекратится снижение цен на курятину, так как постепенно на нее восстанавливается спрос, будут расти цены и на яйца. Карантин не позволит агропрому и перерабатывающим предприятиям в агросекторе достичь даже прошлогоднего уровня выпуска продукции", - считает эксперт Олег Пендзин.

Соответственно вырастут цены на птицу (курицу), яйца и хлеб. Но есть и хорошие новости, к осени подешевеют овощи.

"Очевидно, что овощи борщнабора к октябрю подешевеют, отыграв рост цен на треть во втором квартале, но не более, а именно они всегда были драйвером летней дефляции. Могут и дальше дешеветь куриные тушки, свинина, молоко и сливочное масло, но незначительно, на несколько процентов. Цены на хлеб, сахар, муку практически не изменятся. Не вырастет, но и не упадет аренда жилья. Продолжится рост цен на лекарства и на топливо", - считает эксперт Александр Охрименко.

Как мы ранее писали, украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" в продуктах с рынков.

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