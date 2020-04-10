Аваков рассказал, когда закончится карантин

Карантин в Украине из-за коронавируса введен с 12 марта по 24 апреля. В последнее время в СМИ появляется много информации о том, когда же карантинные меры закончатся или ослабятся. Глава МВД Арсен Аваков выразил свои предположения на эту тему на своей Facebook-странице. Он написал, что надеется, что к нормальной жизни Украина начнет возвращаться в мае, но точно этого никто не может знать.

"Могу тем не менее предположить – и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету", - написал Аваков.

Министр внутренних дел сообщил, что страна вернется скоро к нормальной жизни, но пока нужно потерпеть и подождать. Также Аваков отметил, что полностью верит статистике заболевших и смертей.

"Если бы статистика врала, если бы власти врали вам – больницы были бы завалены телами погибших от вируса – это все бы видели.. У нас свободная пресса и свободные люди – тут лгать нельзя и такое не скроешь.Потому - текущая картина и динамика развития эпидемии плюс-минус – объективна", - написал глава МВД.

Также Аваков сообщил, как будет работать система финансовой помощи гражданам на карантине.

Пенсионеры получат дополнительную 1000 гривен, если их пенсия была меньше 5000 гривен и 500 гривен, если они старше 80 лет. Безработные получат через центр занятости пособия в размере от 1800 до 8400 гривен. Заявку можно отправить онлайн, не выходя из дома.

Как мы ранее писали, Шмыгаль сделал очень важное заявление о карантине: быстро не отступит.