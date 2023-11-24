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На аукционе продали джип за три доллара, хотя его реальная цена достигает 13 500: что не так с авто (фото)

США, Пятница 24 ноября 2023 20:32
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На аукционе продали джип за три доллара, хотя его реальная цена достигает 13 500: что не так с авто (фото) Jeep Liberty в 2011 году продали за "смешные" деньги (фото: auto.24tv.ua)
Автор: Юлия Гаюк

В США на аукционе продали Jeep Liberty 2011 года выпуска за катастрофически "смешные" деньги - три доллара - несмотря на то, что его цена все выше.

Что не так с машиной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на автомобильное издание "Авто 24".

Очевидно, что таким дешевым автомобиль сделали несколько недостатков. Самый первый и самый главный - это то, что он был утоплен. Поэтому он не заводится, но по документам восстанавливать его также нельзя. Новому владельцу остается только разобрать его на детали и продать или оставить себе.

Среди других значительных недостатков невыгодность транспортировки машины, поскольку ее продали на Гавайях. Доставлять транспортное средство в США будет просто нерентабельно, потому покупатель потеряет гораздо больше.

На аукционе продали джип за три доллара, хотя его реальная цена достигает 13 500: что не так с авто (фото)На аукционе продали джип за три доллара, хотя его реальная цена достигает 13 500: что не так с авто (фото)На аукционе продали джип за три доллара, хотя его реальная цена достигает 13 500: что не так с авто (фото)

В США продали авто за три доллара (фото: auto.24tv.ua)

Выходит, что внешний вид автомобиля вполне нормален, но несколько значимых факторов снизили его цену до трех долларов. По крайней мере, за такую стоимость новый владелец получил бензиновый двигатель объемом 3,7 литра, автоматическую коробку передач и полный привод.

Сколько на самом деле стоит такая машина

В Украине можно найти несколько автомобилей модели Jeep Liberty, хотя и более позднего года выпуска. Их стоимость колеблется в пределах 6 000 долларов и достигает 13 500 долларов.

На аукционе продали джип за три доллара, хотя его реальная цена достигает 13 500: что не так с авто (фото)

Скриншот

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Jeep Соединенные Штаты Америки