Аукціон або дрони? Чи загрожує щось головній ялинці України й що відомо про скандал

Нещодавно мер столиці Віталій Кличко повідомив, що головна новорічна ялинка України буде встановлена на Софійській площі у Києві коштами меценатів. Вже незабаром після такої заяви у соціальних мережах розпочалась запекла дискусія - чи варто витрачати гроші на ялинку під час війни.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило реакції українців у соціальних мережах і розповідає, що люди думають з приводу встановлення новорічної ялинки й чому це питання перетворюється на скандал.

Чиїм коштом встановлюватимуть ялинку

За словами Кличка, головну ялинку країни встановлять на Софійській площі згідно з рішенням Ради оборони столиці.

Місто грошей на це не витрачатиме, адже ялинку (як і минулого року) встановлять і прикрасять:

коштом меценатів

з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії

Дещо згодом начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА), генерал-полковник Сергій Попко підтвердив, що новорічна ялинка "буде встановлена за кошти меценатів - без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію".

З бюджету грошей не братимуть (ілюстративне фото: Рixabay)

Кого призначили відповідальним

Мер столиці повідомив, що товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал-Декор" бере на себе відповідальність:

за встановлення головної новорічної ялинки

за її обслуговування

за все ресурсне та фінансове забезпечення, пов'язане із цим

Згідно з інформацією у соціальних мережах, компанія займається наданням в оренду ярмаркового обладнання, ілюмінацією та новорічними прикрасами, фігурними лавками, ландшафтним декором і т.ін.

Ялинка незламності 2022 року (фото: instagram.com/globaldecor.ua)

Коли відкриють і скільки стоятиме

Начальник КМВА розповів, що монтажні роботи на Софійській площі столиці розпочнуться вже незабаром - 3 грудня.

Водночас відкриття ялинки заплановане на 6 грудня - День святого Миколая.

"Оскільки цього року відзначаємо Різдво за новоюліанським календарем, ялинку розпочнуть встановлювати раніше - до 6 грудня", - уточнив Кличко.

Попко додав, що стоятиме вона до 10 січня 2024 року.

Ялинку традиційно встановлюватимуть біля Софії (ілюстративне фото: Рixabay)

Чи планують святкові заходи

Очільник Києва розповів, що масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено.

"Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва", - додав він.

Допис мера Києва (скріншот: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Тим часом Попко наголосив, буцімто "на Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів - ані ярмарок, ані святкувань".

"Таке рішення, в цілях дотримання безпекових норм, ухвалили на Раді оборони Києва", - підсумував він.

Повідомлення очільника КМВА (скріншот: t.me/VA_Kyiv)

Що обурило українців

Під повідомленнями у соціальних мережах щодо встановлення новорічної ялинки в Києві, між українцями розгорілись палкі суперечки з приводу того, чи доцільно встановлювати святковий атрибут на тлі повномасштабної війни.

Частина наших громадян вважає, що гроші, витрачені на ялинку, краще віддати (задонатити) на потреби захисників України та армії в цілому:

"Так хай меценати краще куплять на фронт автівки чи мавіки. Що за дебілізм. Країна в траурі другий рік, в нас сотні тисяч загиблих, які на*ер гірлянди?"

"Краще б ці кошти "меценатів" пішли на засоби боротьби. Немає ніякого настрою на всі свята... Кому потрібна ця ялинка?"

"Я і моя сім'я проти ялинки!!! Досить святкувати, коли гине цвіт нації!!! Пир під час чуми!!!"

"Ялинка для тих у кого немає війни..."

"Всі кошти на підтримку ЗСУ до останньої гривні, не має чого святкувати, коли гинуть Українці, коли велике горе повзе по нашій землі..."

Дехто цілком серйозно пропонує закупити замість ялинки дрони.

Ініціативу підтримали велика кількість українців (скріншот: facebook.com/Mihail Shnayder)

У коментарях до цього допису реакція українців також розділилася. Хоча "за" ялинку голосів все ж таки менше.

Хто виступив на захист ялинки

Попри велику кількість негативних відгуків і коментарів щодо встановлення новорічної красуні, є й ті, хто підтримує таку ініціативу влади й меценатів.

Ця частина українців стверджує, що ялинка має право бути:

"Ялинка має бути. Навіть під час війни. Дякую"

"Ялинка це чудово!!! Треба, на фоні постійного стресу, приємні перезавантаження. І під ялинкою бажати перемоги Україні - а колективні бажання на приємних емоціях завжди здійснюються!"

"Завжди знайдеться пару альтернативно обдарованих з закликами віддати ялинкові "гроші на ЗСУ", то може одразу і меценатів під Бахмут?"

"Штучна ялинка в Києві є з минулих свят. Іграшки та гірлянди теж є. Не розумію, чому б не нарядити Різдвяну ялинку дітям, тим більш, що перший раз офіційно святкуємо Різдво 25.12. Треба економити на дебілоМарофоні, серіалах, стадіонах та ОПі, а не залишати дітей, навіть, без скромної Різдвяної ялинки з минулорічними прикрасами"

"Дякуємо всім, хто долучається до створення Новорічного Дива для наших дітей!"

"Дякую меценатам ! Людоньки, не треба забувати про наших дітей, які ростуть під обстрілами та тривогами вже практично два роки!!! Невже вони не заслуговують свята?!!! Це гарна справа!!! Ялинка це символ НЕСКОРЕНОСТІ нашого великого народу! Це свято для дітей!!!"

Один із користувачів наголосив навіть на тому, що сам є військовим: "Люди, схаменіться. Я військовий. Єдине, що мене живить тут - це посмішки моїх дітей. І вони будуть щасливі побувати на величезній ялинці, покататися на каруселях! І я щасливий, що діти з мамою можуть зустріти Різдво як має бути. Дякую меценатам!".

Діти потребують свята навіть під час війни (ілюстративне фото: Рixabay)

Реакція організаторів

Президент міжнародного соціально-етнокультурного проекту Folk Ukraine та організатор новорічного свята на Софійській площі Ігор Добруцький розповів у коментарі ТСН, що здивований такою реакцією людей.

"Ми вже 10 років організовуємо новорічні свята у столиці - це наша профільна діяльність. Тож нічого не купуємо для прикрашання ялинки. Все беремо з власних складів і встановлюємо її для киян безкоштовно", - пояснив він.

За словами підприємця, новорічного оздоблення (гірлянд та іграшок) у його команди "вистачить на всі обласні центри України".

"Можу його здавати охочим в оренду за нуль копійок. Будь-ласка, приїздіть, ми все це вам віддаємо безкоштовно, прикрасите свою ялинку, а після свят повернете. З вас лише витрати на транспортування", - наголосив громадський діяч.

На думку чоловіка, різдвяна ялинка повинна об'єднувати людей, особливо під час війни. Адже "без культури - немає нації, а без традицій - немає країни".

Новорічні прикраси пропонують орендувати безкоштовно (ілюстративне фото: Рixabay)

Що пропонують хейтерам

Найбільшим противникам головної ялинки в Києві організатор запропонував цікавий експеримент - влаштувати аукціон.

"Я можу на хейтерів переписати ялинку, яку ми маємо встановити в Києві (бо це - приватна власність). Спробуйте її продати на аукціоні", - наголосив він.

Бізнесмен додав, що можна зробити, наприклад, три лоти:

ялинка без іграшок

ялинка з іграшками

фотозона

"Беріть, будь-ласка, спробуйте продати її хоч за 100 мільйонів і переказуйте отримані кошти на ЗСУ. У мене не буде до вас жодних претензій. Увійдіть в історію хоч так", - підсумував пан Ігор.

Цікаво, чи погодиться хоч хтось на такий аукціон (ілюстративне фото: Freepik)