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Atlas Weekend 2020: у Києві виступить скандальна зірка

STYLERПерсони    04.12.2019 - 22:25
Atlas Weekend 2020: у Києві виступить скандальна зірка
A$AP Rocky приїде в Київ (фото: instagram.com/asaprocky)

На фестивалі Atlas Weekend виступить відомий американський репер

A$AP Rocky (справжнє ім'я Ракім Майерс. - Ред.) приїде до Києва в 2020 році і стане хедлайнером популярного фестивалю Atlas Weekend. Про це повідомили організатори події.

Зазначимо, що артист повинен був приїхати на фестиваль в 2019 році, але його затримали в Стокгольмі в ніч на 3 липня через напад на людину. А 5 липня суд заарештував музиканта, назвавши його плани на поїздку в Україну втечею.

A$AP Rocky – Babushka Boi (YouTube)

Також хедлайнером фестивалю стануть британці - інді група alt-J. Дебютний альбом музикантів An Awesome Wave вийшов в травні 2012 року і отримав премію Mercury Prize, ставши кращим альбомом Великобританії та Ірландії.

alt-J (∆) Breezeblocks (YouTube)

Про гостей, які приїдуть на літній фестиваль, повідомили на вечірці в Fedoriv Hub. До речі, на Atlas Weekend 2020 організатори разом з FILM.ua планують знімати романтичну комедію.

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