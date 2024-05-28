ATLAS повертається: де і коли відбудеться фестиваль, хто виступить і як купити квитки

Один з найбільших фестивалів України і Європи ATLAS Festival (він же Atlas Weekend) повертається після кількарічної паузи. Захід відбудеться у Києві в липні і триватиме три дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли саме і де відбудеться Atlas Festival, хто виступатиме і як купити квитки.

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Знаменитий фестиваль відбудеться з 12 по 14 липня на території ТРЦ Blockbuster Mall у столиці. Його назва цього року буде ATLAS UNITED.

Локація, на якій пройде музичне дійство, розташована на проспекті Cтепана Бандери, 36 (недалеко від станції метро "Почайна").

Доїхати до місця проведення фестивалю у Києві можна такими способами:

від "Почайної": маршрутне таксі № 151, 157, 190, 191,192, 242, 550, 598, автобус № 21, 101, тролейбус № 29 Д, 30, 31, 34

від центрального залізничного вокзалу: маршрутне таксі № 302, автобус № 50 до станції метро “Почайна”, далі - на маршрутному таксі чи автобусі (номери в попередньому пункті)

від станції метро "Оболонь": маршрутне таксі № 180, 476, тролейбус № 44

Або ж, для більш комфортного трансферу, можна скористатись онлайн-сервісом замовлення таксі.

Хто гратиме на фестивалі

Серед заявлених на сьогодні артистів, які будуть грати у лайнапі Atlas United, такі:

Бумбокс

Latexfauna,

Артем Пивоваров,

Крихітка, Куран & Agregat

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Жадан і Собаки

Христина Соловій

Друга Ріка та багато інших.

Також у програмі фестивалю буде стендап-частина, де візьмуть участь Василь Байдак, Сергій Чирков, Настя Зухвала (інтерв’ю з якою ви можете прочитати і подивитися на РБК-Україна) та багато інших.

Афіша фестивалю (ATLAS Festival)

Як купити квитки на ATLAS UNITED

Квитки вже можна придбати в застосунку monobank (для початку потрібно оновити додаток).

Скриншоти

15% з кожного проданого квитка буде передано на збір для закупівлі дронів, який фестиваль проводить спільно з платформою UNITED24. Мета - зібрати 100 мільйонів гривень.

Обмін квитків на фестивальні браслети буде здійснюватися лише на вході фестивалю.

Здійснити обмін можна наступним чином: якщо у вас квиток на 13 липня, то отримати браслет можна 12 липня включно (або якщо у вас квиток на 14 липня, то отримати браслет можна з 13 липня).

Зіпсовані та пошкоджені браслети обміну не підлягають.

Ліміт входу й виходу за фестивальний день - до трьох разів включно.

Важливо. Квитки на фестивалі, які мали відбутися в минулі роки, але через повномасштабне вторгнення були перенесені, дійсні цьогоріч.

Окрім цього, ATLAS UNITED 2024 зможуть відвідати абсолютно безкоштовно 6 000 осіб з інвалідністю, для яких буде побудований спеціальний сектор з подіумом.

У випадку повітряної тривоги на локації діятиме найбільше сертифіковане ДСНС укриття країни, яке зможе вмістити всіх відвідувачів події.

"Ми знаємо, що музика здатна не лише підтримувати морально, а й обʼєднувати заради важливих справ. Тож кличемо усіх фестивальників зустрітися після довгої перерви і разом допомогти війську!" - кажуть організатори.

Atlas Weekend у 2019 році (фото: atlasfestival.com)

Нагадаємо, перший фестиваль Atlas Weekend відбувся у 2015 році на Арт-заводі "Платформа". Тоді на фестивалі грали 30 артистів, а сам захід зібрав понад 20 000 відвідувачів.

У 2019 році на фестивалі, що відбувався на ВДНГ, виступали такі світові зірки, як Liam Gallagher, The Black Eyed Peas, ASAP Ferg та багато інших. Тоді фест вмістив понад 538 000 людей.

В 2021-му, через обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, на фестивалі виступали переважно українські артисти. При цьому на Atlas Weekend прийшли понад 600 000 фанатів якісної музики.

В 2022 році Atlas Weekend здійснив ребрендинг. І наступний захід ATLAS Festival мав пройти влітку того ж року. Однак через повномасштабне вторгнення фестиваль так і не відбувся.

Atlas Weekend у 2019 році (фото: atlasfestival.com)