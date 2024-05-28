ATLAS возвращается: где и когда состоится фестиваль, кто выступит и как купить билеты
Один из самых больших фестивалей Украины и Европы ATLAS Festival (он же Atlas Weekend) возвращается после многолетней паузы. Мероприятие состоится в Киеве в июле и продлится три дня.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно и где состоится Atlas Festival, кто будет выступать и как купить билеты.
Когда и где будет фестиваль "Атлас"
Знаменитый фестиваль пройдет с 12 по 14 июля на территории ТРЦ Blockbuster Mall в столице. Его название в этом году будет ATLAS UNITED 2024.
Локация, на которой пройдет музыкальное действо, расположена на проспекте Степана Бандеры, 36 (недалеко от станции метро "Почайна").
Доехать до места проведения фестиваля в Киеве можно следующими способами:
- от "Почайной": маршрутное такси № 151, 157, 190, 191,192, 242, 550, 598, автобус № 21, 101, троллейбус № 29 Д, 30, 31, 34
- от центрального железнодорожного вокзала: маршрутное такси № 302, автобус № 50 до станции метро Почайна, далее - на маршрутном такси или автобусе (номера в предыдущем пункте)
- от станции метро "Оболонь": маршрутное такси №180, 476, троллейбус №44
Или для более комфортного трансфера можно воспользоваться онлайн-сервисом заказа такси.
Кто будет играть на фестивале
Среди заявленных на сегодняшний день артистов, которые будут играть в лайнапе Atlas United, такие:
- Бумбокс
- Latexfauna,
- Артем Пивоваров,
- Крихітка, Куран & Agregat
- БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
- Жадан и Собаки
- Христина Соловий
- Друга Ріка и многие другие.
Также в программе фестиваля будет стендап-часть, где примут участие Василий Байдак, Сергей Чирков, Настя Зухвала (интервью с которой вы можете прочитать и посмотреть на РБК-Украина) и многие другие.
Афиша фестиваля (ATLAS Festival)
Как купить билеты на ATLAS UNITED
Билеты можно приобрести в приложении monobank (для начала нужно обновить приложение).
Скриншоты
15% из каждого проданного билета будет передано на сбор для закупки дронов, который фестиваль проводит совместно с платформой UNITED24. Цель - собрать 100 миллионов гривен.
Обмен билетов на фестивальные браслеты будет производиться только на входе фестиваля.
Совершить обмен можно следующим образом: если у вас билет на 13 июля, то получить браслет можно 12 июля включительно (или если у вас билет на 14 июля, то получить браслет можно с 13 июля).
Испорченные и поврежденные браслеты не подлежат обмену.
Лимит входа и выхода за фестивальный день - до трех раз включительно.
Важно. Билеты на фестивали, которые должны были состояться в прошлые годы, но из-за полномасштабного вторжения были перенесены, действительны в этом году.
Кроме того, ATLAS UNITED 2024 смогут посетить совершенно бесплатно 6 000 человек с инвалидностью, для которых будет построен специальный сектор с подиумом.
В случае воздушной тревоги на локации будет действовать самое сертифицированное ГСЧС укрытие страны, которое сможет вместить всех посетителей события.
"Мы знаем, что музыка способна не только поддерживать морально, но и объединять ради важных дел. Поэтому зовем всех фестивалей встретиться после долгого перерыва и вместе помочь войску!" - говорят организаторы.
Atlas Weekend в 2019 году (фото: atlasfestival.com)
Напомним, первый фестиваль Atlas Weekend прошел в 2015 году на Арт-заводе "Платформа". Тогда на фестивале играли 30 артистов, а само мероприятие собрало более 20 000 посетителей.
В 2019 году на фестивале, проходившем на ВДНХ, выступали такие мировые звезды, как Liam Gallagher, The Black Eyed Peas, ASAP Ferg и многие другие. Тогда фест вместил более 538 тысяч человек.
В 2021-м из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, на фестивале выступали преимущественно украинские артисты. При этом на Atlas Weekend пришли более 600 тысяч фанатов качественной музыки.
В 2022 году Atlas Weekend совершил ребрендинг. И следующее мероприятие ATLAS Festival должно было пройти летом того же года. Однако из-за полномасштабного вторжения фестиваль так и не состоялся.
Atlas Weekend в 2019 году (фото: atlasfestival.com)
При написании материала были использованы следующие источники: сайт и Telegram-канал ATLAS Festival, Википедия.